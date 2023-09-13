Gözde Tech Ventures, Paragon Pure'a 3.9 Milyon Dolarlık Yatırım Yaptı

Yatırımcıları arasında Gözde Tech Ventures şirketi de olan ABD merkezli doğal gıda içerik üreticisi Paragon Pure şirketi 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırımı aldı.

2022 yılında Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın yeni nesil teknoloji yatırım kolu olarak yurt içi ve yurt dışındaki teknoloji girişimlerine yaptığı yatırımları artırmak üzere kurulan Gözde Tech Ventures, teknoloji alanında dünyada büyük bir dönüşüm gösteren yeni iş modelleri ve fırsatlarını değerlendirmeyi, bu alanda yurt içi ve yurt dışındaki hızlı büyüyen ve uzun dönemde büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmayı amaçlıyor.

ÜLKER: TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMLERE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Gözde Tech Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Ülker, "ParagonPure'a yaptığımız yatırımın, gıda teknolojisi alanında büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz. Bu inançla, sadece bu sektörde değil, aynı zamanda farklı sektörlerde de teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Paragon Pure gibi yenilikçi projelere destek vererek, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve geleceğin beslenme ihtiyaçlarına çözümler sunmak amacımızı yinelemek istiyoruz" dedi.

GREGSON: DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM ATMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Paragon Pure Inc. Şirketinin CEO'su Christopher Gregson, "Unovis Asset Management önderliğindeki 3.9 milyon dolarlık tohum sermayesi yatırım turumuzu tamamlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bitkisel tabanlı et ürünlerinde devrim niteliğinde bir adım atmaktan gurur duyuyoruz. OléPBM adını verdiğimiz teknolojimiz, pirinç yağından üretilen alternatif yağ ile palmiye ve Hindistan cevizi yağlarını geride bırakarak bitkisel tabanlı et ürünlerinin lezzet ve maliyet açısından sınırlarını zorluyor. Bitkisel tabanlı et sektöründe lezzet ve maliyet gibi iki temel engeli aşmayı hedefliyoruz. OléPBM teknolojisi sayesinde, hem et benzeri lezzetleri sağlayarak tüketicilere daha tatmin edici deneyimler sunuyoruz, hem de ürün maliyetlerini optimize ederek bu alandaki büyümeyi destekliyoruz. Bitkisel tabanlı gıda teknolojilerindeki bu önemli adımı atmış olmanın yanı sıra, yatırımcılarımızın güveniyle daha da büyüyüp gelişmeyi hedefliyoruz. Gelecekte de sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerimizle gıda sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.