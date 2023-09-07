Göynük'teki orman yangınlarının ardından ağaçlandırma çalışmaları başladı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yılında etkili olan orman yangınlarının ardından yaralar sarılmaya başlandı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde bu yıl meydana gelen orman yangınlarında onlarca dönümlük arazi hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar gören ağaçların sahadan çıkartılarak, sahaların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalar başlatıldı. Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkan Yardımcısı Yaşar Çakıroğlu ve Ağaçlandırma ve Silvikültür Daire Başkanlığı Gençleştirme Şube Müdürü Serdar Özkan, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ile birlikte yanan alanları gezdiler. Teknik ekipler orman yangınlarının ardından zarar gören bölgeleri tek tek gezerek sahaların rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması için incelemelerde bulundular. - BOLU