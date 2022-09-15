GoStudent'tan okula dönüş stresiyle başa çıkmak için 5 çözüm önerisi

Çevrim içi eğitim platformu GoStudent, okula dönüşte yaşanabilen stres ve kaygıyla başa çıkmak için kullanılabilecek yararlı bilgileri derledi.

GoStudent açıklamasına göre, okula dönme konusunda endişe duyulması normal. Her yeni okul yılı, yeni sınıf arkadaşları, öğretmenler ve sınıflarla birlikte yeni zorluklar, endişeler ve düzenlemeler getiriyor.

Bununla birlikte, bazı çocuklar ve aileler için, okula dönüş yoğun bir korku ve endişe taşıyor. GoStudent, bu tür kaygılarla başa çıkmak için kullanabilecek bazı yararlı bilgileri şu şekilde derledi:

" 1. Stresi ve kaygıyı açıklayın. Çocuğunuza, neden böyle hissettiklerini daha net bir şekilde anlamalarını sağlamak ve kaygının gerçekten yardımcı olabileceğini açıklamak iyi olabilir.

Kaygı, insanları tehlikeli durumlarından uzak tutmak için geliştirilmiş doğal bir savunma mekanizmasıdır. Kaygı duyuyoruz çünkü vücudumuz tehlikeyle savaş ya da kaç denilen şeyle başa çıkmaya hazırlanıyor. Savaş ya da kaç tepkisine neden olan modern tetikleyiciler, sınava girmek, topluluk önünde konuşmak veya okula geri dönmek gibi şeyler olabilir.

2. Olumsuz düşünceleri kontrol edin. Çocuğunuzun olumsuz düşünme döngüsüne girmesi ondan kaygı oluşmasına sebep olabilir. Düşündüğümüz şeyler hissettiklerimizi etkiler, bu nedenle düşüncelere hakim olmak duygularımızı kontrol altına almaya başlamanın iyi bir yoludur. İlk adım, olumsuz düşüncelerle karşı karşıya kaldıklarında onları tanımayı öğrenmektir. Muhtemelen bazı olumsuz düşüncelerle çok sık karşılaşıyorlar, bu yüzden onlardan en sık görülen olumsuz düşüncelerinin bir listesini yapmaya başlamalarını isteyin. Bir sonraki adım, düşüncelerin doğru olmamasının nedenlerini düşünmeleridir. Örneğin, sık sık 'kimsenin beni sevmediğini' düşünüyorlarsa, ailesinden arkadaşlarına ve tanıdıklarına kadar kendilerini seven tüm insanları düşünmeleri gerekir. Sonra olumsuz düşünceler her akla geldiğinde, bunun doğru olmadığını göstermek için hazırlanmış argümanları zaten vardır. Olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirin. Aynı olumsuz düşünceleri dile getiren bir akraba ya da arkadaşa ne tavsiyede bulunabileceklerini düşünmelerini sağlayın ve bu sözleri kendilerine uygulamalarını söyleyin.

3. Rahatlama tekniklerini kullanın. Anksiyetenin fiziksel belirtileri vardır ve bazı fiziksel eylemler aslında onları hafifletmeye yardımcı olabilir. Derin rahatlatıcı nefes alma, genç çocuğunuzun endişeli hissettiği her yerde ve her zaman kullanabileceği etkili bir araç olabilir ve yapması oldukça kolaydır.

Burunlarından uzun, yavaş, derin bir nefes alıp ağızlarından aynı şekilde yavaşça vererek nefeslerine konsantre olmaya başlamalarını söyleyin. Nefes alırken onlara onları mutlu edecek güzel bir şey düşünmelerini söyleyin. Gözlerini kapatmalarına bile gerek yok ama eğer yaparlarsa mutlu anlar ya da güzel imgeler hayal etmeleri onların daha fazla konsantre olmalarını sağlar.

4. Yeni dönem için çocuğunuzu motive edin. Yeni okul döneminin tüm olumlu yönlerini vurgulayın. Yeni arkadaşlarla tanışmak, okulda eğlenceli aktivitelere katılmak, yeni şeyler öğrenmek. Bütün bunlar onun motivasyonunu artıracaktır.

5. İlk haftasında ona destek olun ve gününün nasıl geçeceğini anlatın. Okulun ilk haftası bazen zorlayıcı olabilir. Alışma süresince çocuğunuza anlayış ile yaklaşarak bu dönemi kolaylaştırabilirsiniz. Çocuğunuza kendi okul anılarınızdan bahsederek onunla empati kurabildiğinizi gösterin. Çocuğunuzu rahatlatmanın iyi bir yolu da ona okuldaki ders programının ve okul sonrasındaki zaman planlamasının nasıl olacağı hakkında çok net bir fikir vermektir."