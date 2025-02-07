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Görme Engelli Öğrencilere Mutfakta Bağımsızlık Desteği

Görme Engelli Öğrencilere Mutfakta Bağımsızlık Desteği
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, görme engelli bireylerin mutfakta bağımsız hareket edebilmesi için 'Mutfağı Dokunarak Öğreniyorum' atölyesi düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Braille alfabesiyle hazırlanan tarifler doğrultusunda yemek yapmayı öğrendi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Öğrenci Destek Merkezi Engelli Öğrenci Birimi, görme engelli bireylerin mutfakta bağımsız hareket edebilmesini desteklemek amacıyla "Mutfağı Dokunarak Öğreniyorum" adlı bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünsped Spor ve Kültür Kulübü, Altıyol Lions Kulübü (118Y Lions Federasyonu) ve Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği işbirliğiyle santralistanbul Kampüsünde düzenlenen etkinlikte, görme engelli üniversite öğrencileri, tek başına yemek yapma konusunda bilgi edinip deneyim kazandı.

Görme engelli bireylerin bağımsız yaşam becerileri kazanmalarını desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin kullanacağı tarifler Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından hazırlanarak Braille alfabesiyle basıldı.

Tariflerdeki yemekleri, eşleştikleri Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin rehberliğinde yapan katılımcılar, bıçak kullanma, hamur yoğurma, malzemeleri tanıma ve mutfak ekipmanlarını doğru şekilde kullanma konularında pratik yaparak mutfak becerilerini geliştirdi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, hazırladıkları yemeklerin tadına bakarak deneyimlerini paylaştı. Program, teşekkür belgelerinin katılımcılara takdim edilmesiyle sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Soner, görme engelli bireylerin günlük yaşamda bağımsız hareket edebilmesinin, topluma aktif katılımlarını sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti.

Soner, "Projemiz, temel mutfak becerileri kazandırarak görme engelli bireylerin özgüvenini ve bağımsızlığını desteklemeyi hedefliyor. Bu tür eğitimlerin yaygınlaşması, yaşam kalitesini artırmaları için önemli bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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