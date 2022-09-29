Görkem Altıntaş: Çeşme'ye İmzamızı Atıyoruz!

İş adamı Görkem Altıntaş, Türkiye'nin en seçkin ailelerini İzmir Çeşme'deki Mimoza Boyalık projesine imza atarak bir araya getirdiğini duyurdu. "Projedeki mülk sahiplerinin ülke genelinde önemli isimler olduğu" ifadesinde bulundu.

Mimoza İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Altıntaş, 2000 yılından itibaren 80'i aşkın projeyi hayata geçirmekle beraber, hizmet sağladıkları tüm alanlarda insanların var olduğu mekanlara değer katma amacıyla hareket ediyor.

Projelerinde hızlı büyümeden ziyade ölçülü ve gösterişli bir büyüme hedeflediklerini dile getiren Altıntaş, "İmza attığımız projeleri, yatırım yapılan bölgelerin incileri olacak gözde tasarımlar haline getiriyoruz, kaliteli hayatlar yaşamak isteyen ailelere konfor, lüks ve huzuru bir arada teslim ediyoruz." dedi.

Çoğunlukla müşterilerinin muhit araştırması yaparken sordukları ilk sorunun "bölgede kimler ikamet ediyor" olmasının ev alma komşu al atasözünün en doğru adresi olduklarını gösterdiğini aktardı. Çeşme bölgesinde büyük bir ilgi ve taleple karşılaştıklarını sözlerine ekleyen Altıntaş, "Boyalık projemizle birlikte, proje sahiplerine rüyalarından uyandıkları zaman da hayallerine kaldıkları yerden devam edecekleri komşuluk atmosferini çok kıymetli bir boyuta birlikte taşıyacağımıza eminim."dedi.

Kendisine gelen birçok proje teklifi olduğunu ancak şu anda değerlendirme içinde olduklarını belirten Altıntaş, bu konuda da geçmiş projelerinde olduğu gibi ince eleyip sık dokuduğunu belirtti. Çeşme'de en az 1 proje daha hayata geçirdikten sonra diğer teklifleri gündeme alma fikrine ise daha sıcak bakabileceğini yineledi.