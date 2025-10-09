Haberler

Google, Belçika'da 5 Milyar Avro Yatırım Yapacak

Google, Belçika'da bulut ve yapay zeka altyapısını geliştirmek için gelecek iki yıl içinde 5 milyar avro yatırım yapacağını açıkladı. Yatırım, veri merkezinin genişletilmesi ve 300 yeni iş imkanı sunacak.

Açıklamada, "Google, gelecek iki yıl içinde bulut ve yapay zeka altyapısını genişletmek için Belçika'ya 5 milyar avro ek yatırım yapacak." ifadesi kullanıldı.

İlave yatırımın ülkede bulunan veri merkezinin genişletilmesini de içereceğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda 300 ilave iş imkanı ortaya çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, Belçika'da rüzgar enerjisine de yatırım yapılacağı ve elektrik şebekesinin temiz enerjiyle desteklenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Google'ın Belçika'nın Saint-Ghislain şehrinde yaklaşık 11 milyar avro yatırımla kurduğu ve 600 kişinin istihdam edildiği büyük bir veri merkezi bulunuyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
