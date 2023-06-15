Goodyear Türkiye Genel Müdürlüğüne Marwa Khairalla atandı

Goodyear Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Marwa Khairalla, Genel Müdürlük görevine getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önemli lastik üreticilerinden Goodyear'ın Türkiye organizasyonunda önemli bir atama gerçekleşti.

Buna göre, Goodyear Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Khairalla, Genel Müdürlük görevine atandı. Genel Müdür olarak görev yapan Mahmut Sarıoğlu da Gelişmekte Olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Görev değişiklikleri 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde 25 yıllık deneyime sahip Marwa Khairalla, Goodyear'ın Türkiye'deki lider konumunu daha da güçlendirmek amacıyla uçtan uca strateji tasarlama ve yürütme konusunda Türkiye organizasyonunun başında olacak.

Kahire'deki Amerikan üniversitesi Alexandria Üniversitesi'nden mezun olan Marwa Khairalla, Atlanta'da Emory Üniversitesi'nde MBA Programını tamamladı.

SIG Combibloc, Mondelez International ve Kraft Foods gibi çok uluslu şirketlerde çeşitli yöneticilik görevlerinde çalışan Marwa Khairalla, 2020'de Gelişmekte Olan Pazarlar Tüketici Lastikleri Direktörü olarak Goodyear ailesine katıldı.