Goodyear Tire & Rubber Şirketi'nin yan kuruluşu Cooper Tire & Rubber Şirketi, Kunshan'daki fabrikasının ikinci aşamasının inşaatına başladı

ABD'li lastik devi Goodyear Tire & Rubber Şirketi'nin yan kuruluşu olan Cooper Tire & Rubber Şirketi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentindeki fabrikasının ikinci aşamasının inşaatına Çarşamba günü başladı. 200 milyon dolar değerindeki yeni projenin tamamlandığında binek araçlar için her yıl 2,6 milyon radyal lastik üretmesi bekleniyor.

NANJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- ABD'li lastik devi Goodyear Tire & Rubber Şirketi'nin yan kuruluşu olan Cooper Tire & Rubber Şirketi, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Kunshan kentindeki fabrikasının ikinci aşamasının inşaatına Çarşamba günü başladı.

200 milyon dolar değerindeki yeni projenin tamamlandığında binek araçlar için her yıl 2,6 milyon radyal lastik üretmesi bekleniyor. Bu, şirketin Kunshan'daki fabrikasının toplam yıllık üretim değerini 2 milyar yuanın (yaklaşık 281.83 milyon ABD doları) üzerine çıkaracak.

Öte yandan, Cooper'ın tamamen geri dönüştürülebilir materyallerden yapılmış lastikler üretmesi için yüksek standartlı bir yeşil atölye de inşa edilecek. Bu atölyenin, şirketin sera gazı emisyonunu azaltmasına yardımcı olması bekleniyor.

Kunshan'daki ÇKP yetkilisi Zhou Wei, "Goodyear Tire & Rubber Şirketi'nin Kunshan'da büyümesi, yabancı sermayenin Çin pazarına olan güvenini gösteriyor" dedi. Zhou, kentin yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmek için önemli bir büyüme kolu olan otomobil endüstrisini güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.

Yangtze Nehri Deltası'ndaki imalat sanayileriyle bilinen Kunshan kenti, 150 milyar yuandan fazla yatırımla otomobil parçası endüstriyel zinciri kurarken, yeni enerjili ve akıllı araç endüstrisinin gelişimini de hızlandırmayı planlıyor.