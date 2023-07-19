Goodyear, madencilik sektörü için çözüm ortağı oldu

Goodyear, şantiyelerde kullanılan kamyon ve iş makineleri lastikleri için yeniden KSE Madencilik'in çözüm ortağı oldu. Madencilik sektöründe kullanılan kamyonlar ve iş makinelerinde lastik aşınması daha fazla olduğu için lastik tedariki ve bakımı önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Goodyear, madencilik şirketlerine maliyet optimizasyonundan lastik performans takibine kadar birçok konuda çözüm sunuyor. KSE Madencilik, Goodyear lastiklerini tercih ederek filosunda yer alan kamyon ve iş makineleri için çözüm bulmuş oldu.

Goodyear, şantiyelerde kullanılan kamyon ve iş makineleri lastikleri için yeniden KSE Madencilik'in çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, madencilik sektöründe kullanılan kamyonlar ve iş makinelerinde, diğer tüm sektörlerdeki ağır vasıtalara oranla çok daha fazla lastik aşınması görülüyor. Bu nedenle, bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için lastik tedariki ve bunların bakımı gibi operasyonlar son derece önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Lojistik operasyonda, ürünün veya madenin en uygun maliyetle teslimi sürecinde, lastiklerin toplam değeri, maliyet kontrolünü doğru yapan kuruluşlar için önemli bir kalem oluşturuyor.

Lastiklerin mümkün olan en uzun süre, en uzun kilometre ömründe ve büyük tonajlar için kullanılabiliyor olması son derece önemli. Lastikten kaynaklanan her türlü sorun operasyonun aksamasına ve şirket için maliyet kaybına neden olabiliyor.

Çok ağır yük altında ve off-road olarak nitelendirilebilecek arazilerde kullanılan bu kamyonlar için yürütülen filo yönetimi çoğu madencilik şirketinin en önem verdiği konuların başında geliyor ve bu sektörün oyuncuları zorlu çalışma koşullarında faaliyet gösterecek, lojistik sürecini güvenli, verimli, devamlı ve maliyetleri optimize edecek doğru lastik seçimine önem vermek zorunda kalıyor.

Goodyear, tam da bu nedenlerden ötürü, madencilik şirketleri için gerçek anlamda bir çözüm ortağı konumunda yer alıyor.

Marka, maliyetlerin optimizasyonundan lastik performans takibine, arazi durumuna göre doğru lastik seçiminden güvenliğe kadar birçok konuda yürüttüğü çalışmalarıyla madencilik alanında faaliyet gösteren firmalarla uzun yıllara dayanan iş birliklerine imza atıyor.

Goodyear süreci haftalık olarak takip etti

Daha önce de birlikte çalışan Goodyear ve KSE Madencilik'in yeni iş birliği süreci, Goodyear saha mühendislerinin gerçekleştirdiği detaylı bir analizle başladı. Şirketi ve çalıştığı arazi şartlarını daha önceden bilen Goodyear, filonun en zorlu arazisi olan altın madeni sahalarında bu lastiklerin deneme sürecini başlattı.

Filonun ihtiyaçlarına göre önerilen Goodyear 13R22.5 ORD, Goodyear'ın saha mühendisleri tarafından haftalık olarak takip edildi. Bu süreçte aynı zamanda zemin analizi, hurda analizi ve fleetcheck gibi teknik çalışmalar da gerçekleştirilerek hem saha daha iyi tanındı hem de filodaki operasyonel sorunlar analiz edilerek filo yöneticilerine raporlandı.

KSE Madencilik'in çalışma sahasında Goodyear mühendisleri tarafından yapılan denemeler ve analizler neticesinde Goodyear ORD lastiklerinin, KSE Madencilik'in ihtiyacına tam anlamıyla cevap veren modeller olduğu sonucu ortaya çıktı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle KSE Madencilik, 2023 itibarıyla filosunda yer alan kamyon ve iş makineleri için Goodyear lastiklerini tercih etmiş oldu.

Goodyear ORD, dayanıklılık ve direnç konusunda en iyi sonuçları veriyor

Zorlu arazi şartlarında uzun süre çalışan, zort şartlara dayanıklılığa ihtiyaç duyan ve çok büyük ölçüde şantiye alanlarında hizmet veren kamyonlar ve iş makineleri için Goodyear OFFROAD ürün ailesinin bir üyesi olan Goodyear ORD, dayanıklılık ve direnç konusunda en iyi sonuçları veriyor.

Yüksek dayanıklılığı ve çekiş kabiliyetiyle en ağır koşullarda bile üst düzey sonuçlar veren Goodyear ORD, özellikle madencilik sektöründe karşılaşılan zorlu zemin ve yol koşullarında tercih ediliyor.

Derin dişlere sahip sırt deseni sayesinde çamurlu yol koşullarında yüksek çekiş gücü ve uzun kilometre performansı sunan Goodyear ORD'nin sırt bileşeni kesilme ve kopma-yolunmaya karşı da yüksek direnç sağlıyor. Derin ve geniş omuz olukları, kendi kendine temizlemeyi mümkün kılarak taş tutmanın önüne geçiyor ve çekiş gücünü artıyor.

Madencilik sektöründe kullanılan kamyon ve iş makinelerinin yüksek torklarına cevap veren büyük blokları, tork aktarımını sağlıyor. Goodyear ORD'nin taç bölgesinde artırılmış mukavemet, lastiği darbelere ve penetrasyona karşı koruyor.

Mükemmel çekiş, hareketlilik, sağlamlık ve hasar direncinin ana gereksinimler olduğu madencilik ve zorlu şantiye şartları için özel olarak tasarlanan Goodyear ORD, özel on/off-road sırt bileşenine sahip, tüm koşullarda kullanılabilen tasarım desenini, sağlam karkas yapısıyla birleştiriyor.