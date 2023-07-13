Goodyear, 2022 Kurumsal Sorumluluk Raporu'nu Yayınladı

Goodyear Tire & Rubber Company, 2022 Kurumsal Sorumluluk Raporu'nu yayınladı. Rapor, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek şirketin iç ve dış paydaşları için değer yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu detaylandırıyor. Goodyear'ın kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerleme de vurgulanıyor.

Goodyear Tire & Rubber Company, 2022 Kurumsal Sorumluluk Raporu'nu yayınladı.

Şirket açıklamasına göre, rapor, sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre ederek şirketin iç ve dış paydaşları için değer yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu detaylandırıyor. Raporda ayrıca, Goodyear'ın kısa ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği ilerleme de vurgulanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Richard J. Kramer, sürdürülebilirlik konusunu, iş stratejilerinin kilit bir bileşeni ve kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2022 yılında dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın çalışmaları, etik ve sürdürülebilir süreçlere, malzemelere ve programlara olan bağlılığımızı daha da ortaya koydu. Son kurumsal sorumluluk raporumuz, yolculuğumuz boyunca nerede olduğumuzu, hedeflerimizdeki ilerlememizi, karşılaştığımız zorlukları, dekarbonizasyon yol haritamız da dahil olmak üzere stratejilerimizi ve önümüzde neler olduğunu ve daha iyi bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımızla nasıl çalıştığımızı aktarıyor."

Goodyear'ın 2022 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu, şirketin kurumsal sorumluluk çerçevesi olan "Goodyear Better Future"ın 4 ana konusu (sürdürülebilir kaynak kullanımı, sorumlu operasyonlar, gelişmiş mobilite ve ilham veren kültür) etrafında düzenlendi.

Raporun sürdürülebilir kaynak kullanımı ile ilgili bölümünde, şirketin 2030 hedefi olan yüzde 100 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş bir lastik üretme yolundaki çalışmaları aktarılıyor. Goodyear bilim insanları ve mühendisleri, 2030 hedefi doğrultusunda önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Şu an yüzde 90 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş bir konsept lastik geliştirilmiş durumunda. Bu prototip lastik, biyo-metan, karbondioksit, ömrünü tamamlamış lastik piroliz yağı ham maddeleri ve bitki bazlı yağdan üretilen dört farklı karbon siyahı, soya fasulyesi yağı, pirinç kabuğu külü silika ve biyo-yenilenebilir çam ağacı reçineleri dahil olmak üzere 17 sürdürülebilir bileşene sahip.

Raporda, sorumlu operasyonlar bölümünde Goodyear'ın, çevresel etkilerini azaltmak için çalışmalarını sürdürdüğü ve şirketin, 2019'da yüzde 3 olan küresel üretim operasyonlarında yenilenebilir elektrik kullanımını 2022 yılında yüzde 34'e çıkardığı bilgisi veriliyor.

Raporda ele alınan gelişmiş mobilite çalışmalarında ise Goodyear'ın 2022 yılında küresel tüketici lastiği portföyünde 2005 yılı baz alınarak yuvarlanma direncinde yüzde 32,9 ve lastik ağırlığında yüzde 9,4 azalma sağlayarak yakıt verimliliğini artırmaya odaklandığı bilgisi de veriliyor.

Raporun ilham veren kültür bölümünde ise 2022 yılında Goodyear'ın Çalışan Kaynak Gruplarına (ERG) ortak üyelik yüzde 6 arttığı bilgisi yer alıyor. Ayrıca, Akron merkezli Goodyear Women's Network'ün (GWN) 2022'de 100. yılını kutladığı bilgisi de paylaşılıyor.