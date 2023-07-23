Gölpazarı'nda TMO Hububat Alımı Başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı. Randevu sistemine göre gerçekleştirilen alımlarda çiftçiler ürünlerini depolara teslim ediyor.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası Başkanlığının koordinesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alımına başladı.

TMO tarafından Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Ziraat Odası Başkanlığı'nın koordinesinde temin edilen eski tekel depolarında hububat alımı başladı. Randevu sistemine göre gerçekleştirilen hububat alımlarında, buğday ve arpalarını traktörlerine yükleyen vatandaşlar, depolara ürünlerini teslim ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "TMO bu gün itibariyle randevu sırasıyla hububat alımına başladı. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun. Rabbimiz herkesin işini gücünü rast getirsin. Emeklerinin karşılığını almayın nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK