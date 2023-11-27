Goldman Sachs ve Bank of America, Türk bankalarının hedef fiyatlarını güncelledi

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs ve Bank of America (BofA), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artırım kararı sonrası tekrar değerlendirdiği Türk bankalarında hedef fiyatlarını güncelledi.

Goldman Sachs ve Bank of America, Türk bankacılık sistemi ve banka hisselerine ilişkin araştırma raporları yayınladı.

ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs'ın raporunda, TCMB'nin, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 23 Kasım'da 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığı ve faiz artırım döngüsünü yakında sonlandıracağı sinyali verdiği belirtildi.

Goldman Sachs ekonomistlerinin "TCMB'nin aralık toplantısında politika faizini 250 baz puan daha artıracağını ve faiz artırım döngüsünü yüzde 42,50 seviyesinde tamamlayacağını tahmin etmeye devam ettiği" aktarılan raporda, şöyle denildi:

"Tahminlerimizde Türk bankaları için yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını da göz önünde bulundurarak, son makro ve bankacılık sektörü trendlerini dikkate alarak değişiklikler yapıyoruz. Zorlu makro ortamda Türk bankalarına yönelik temkinli görüşümüzü sürdürüyoruz. İyileşen ve istikrarlı bir makro ortam, bankaların faaliyetleri görünümü konusunda bizi daha yapıcı hale getirebilir ve buna bağlı olarak daha istikrarlı bir döviz ve faaliyet görünümü, Türk bankalarındaki yatırımcıların risk/getiri algısını iyileştirebilir."

Raporda, Goldman Sachs'ın, izlediği Türk bankalarında, hisse başına kazanç tahminlerini artırdığı belirtilerek, "Fiyat hedeflerimiz, Türk bankaları için ortalama yüzde 5 civarında artışı gösteriyor." denildi.

"Türk özel bankalarının öz kaynak karlılığının yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmesi gerekir"

Bank of America da müşterilerine gönderdiği "Büyük normalleşme-özel banka hisseleri al" başlıklı raporunda, Türk bankacılık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Normalleşmenin" belki de Türk bankacılık sisteminde süregelen dinamikleri tanımlayacak en iyi kelime olduğu belirtilen raporda, son 2 yılda Türk bankalarının büyüme dinamikleri, varlık tahsisleri ve temel faiz oranlarında kilit rol oynayan düzenlemelerin kısmen basitleştirildiği aktarıldı.

Türk bankacılık sisteminde varlık kalitesi risklerinin yönetilebilir olarak görüldüğü vurgulanan raporda, "Sürdürülebilir yüzde 30 ile öz sermaye karlılığı açısından Türk özel bankalarının iyi bir değer sunduğuna inanıyoruz. Türk özel bankalarının öz kaynak karlılığının yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmesi gerektiğini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün yüzde 4,5 artarak 8.450,29 puana kadar çıkan bankacılık endeksi, şu dakikalarda 8.390 seviyelerinde dengelendi.