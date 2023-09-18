Golda Gıda, Türk gıda sektörünün buluşma noktası olan WorldFood İstanbul'da pazar payını artırmak için stratejik iş birlikleri kurdu. Fuar, birçok markanın katılımı ve yeni ürünlerin tanıtımı ile dikkat çekti.

Golda Gıda, WorldFood İstanbul'da pazar payını artırmaya yönelik birçok önemli görüşmeye katıldı.

Golda Gıda'dan yapılan açıklamaya göre, Türk gıda sektörünün global buluşma noktası olan WorldFood İstanbul, 6-9 Eylül'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1.000'den fazla markanın katılımı ve birçok yeni ürünün tanıtımı ile gıda eko sisteminde stratejik iş birliklerine kapı araladı.

Yerli ve yabancı birçok üretici firma ve ziyaretçinin katılım gösterdiği fuarda, Bera Holding'e bağlı olan Golda Gıda AŞ, B2B görüşmeler sonucunda her geçen yıl artan ihracat sektöründe pazar payını artırmaya yönelik önemli görüşmelere imza attı.

Bu sene 31'incisi düzenlenen ve dünyadaki gıda ile ilgili organizasyonlar içerisinde ilk üçte yer alan WorldFood İstanbul, etkinlik programları ve gıda sektörünün uzman isimlerinin gelecek vizyonu ile, küresel sektörel hedefleri büyütmeyi, sürdürülebilir yatırımları artırmayı, teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve ihracata yönelik projeler için ilham verici birçok konuyu gündeme taşımayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırma misyonuyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

"Uzun yıllardır WorldFood Fuarı'nın önemli üretici firmalarından biri konumundayız"

Golda Gıda'nın sektörün en önemli platformlarından biri olan Uluslararası Gıda Ürünleri Fuarına, makarna, un, irmik, bakliyat ve bisküvi-gofret ürünleri ile geniş bir ürün yelpazesi ile katılım sağladıklarını belirten Doğan, "Uzun yıllardır WorldFood Fuarı'nın önemli üretici firmalarından biri konumundayız. Fuar süresince hem dış ticaretten arkadaşlarımız hem de iç piyasadaki arkadaşlarımız yeni müşteri adaylarımız ile ikili görüşme fırsatları yakaladı. Sektörde uzun yıllara dayanan kalite ve marka bilinirliğimiz ışığında dünyanın dört bir köşesinden gelen yeni ziyaretçileri Golda Gıda standımızda ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Doğan, uluslararası fuarların, ihracat ağının genişlemesinde firmalar için önemli bir platform olduğunu, B2B görüşmeler neticesinde müşteri beklentilerini doğrudan anlamak, farklı pazarlardaki tüketici davranışları konusunda güncel bilgilere ulaşmak adına WorldFood İstanbul'un önemli bir buluşma noktası olduğunu bildirdi.

Golda Gıda için verimli bir fuar sürecinin gerçekleştiğini belirten Doğan, Worldfood İstanbul Fuarı'nın başarılı ve geniş kapsamlı olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.