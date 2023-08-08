Gölbaşı Belediyesi Personellerine Asgari Ücret Zammı Uyguladı

Gölbaşı Belediyesi, çalışanların maaşlarına asgari ücrete uygulanan zam ile aynı oranda artış uyguladı. Tüm personellerin maaşlarına ve sosyal haklara yüzde 34.04 oranında zam yapıldı. Personellerin en düşük net ücreti 16 bin lira oldu. Ayrıca, üç ayda bir 4 bin 800 lira, ramazan ve kurban bayramlarında bin 250 lira ikramiye alacaklar.

Gölbaşı Belediyesi, çalışanların maaşlarına asgari ücrete uygulanan zam ile aynı oranda artış uyguladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre tüm personellerin maaşlarına ve yemek, yol, yakacak yardımı gibi sosyal haklara yüzde 34.04 oranında zam uygulandı.

Artışla beraber personelin en düşük net ücreti ikramiyeler hariç 16 bin lira oldu. Personeller, aynı zamanda üç ayda bir 4 bin 800 lira, ramazan ve kurban bayramlarında bin 250 lira ikramiye alacak.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızın maaşlarına asgari ücrete yapılan zamla aynı oranda ve tüm sosyal yan haklara da bu oranı uygulayarak zam yaptık. Belediyemizin imkanları doğrultusunda çalışan arkadaşlarımızı asla mağdur etmedik. Çalışma arkadaşlarımızın maaşları da bolluk ve bereket getirsin."