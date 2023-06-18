Göktekin Yapı ve Yalın Enstitü, Türkiye'de Yalın İnşaat uygulamalarını geliştirmek için iş birliği yapıyor

Göktekin Yapı ve Yalın Enstitü, depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere Türkiye çapında inşaat sektörüne faydalı olacak yeni bir projeyi hayata geçirmek için iş birliği yapıyor. Yalın Enstitü'nün eğitim ve danışmanlıklarla Yalın İnşaat uygulamalarını benimseyen ve uygulayan Göktekin Yapı, bölgede kurulacak bir akademi ile nitelikli insan kaynağı ve paydaş yetiştirmeyi hedefliyor.

2013 yılından bugüne Yalın İnşaat uygulamalarını benimseyen ve uygulayan Göktekin Yapı, Yalın Enstitü ile birlikte gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde, depremden etkilenen 11 il başta olmak üzere Türkiye çapında inşaat sektörüne faydalı olacak yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Göktekin Yapı ve Yalın Enstitü, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremden etkilenen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 11 il başta olmak üzere, Türkiye'de Yalın İnşaat uygulamalarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere yeni bir anlaşmaya imza attı.

Adana'da bir araya geldiler

Sektör temsilcisi olarak seçilen Göktekin Yapı'nın Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin'in ev sahipliğinde; Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın İpbüken, Yalın Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi Erol Yakut ve Göktekin Yapı Yönetici ve Uzmanları 15 Haziran 2023 Perşembe günü Adana'da bir araya geldi.

Göktekin Yapı ve Yalın Enstitü'den, inşaat sektörüne katkı sağlayacak proje

Bugüne kadar Yalın Enstitü'den aldığı; Last Planner, A3 Problem Çözme, Hizalanma (Hoshin Kanri), Yalın İK vb. eğitim ve danışmanlıklarla Yalın İnşaat uygulamalarını benimseyen ve uygulayan Göktekin Yapı, Yalın Enstitü ile birlikte depremden etkilenen Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 11 il başta olmak üzere ülke çapında inşaat sektörüne faydalı olacak yeni bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Deprem bölgesinde yeni kurulacak akademinin sinyali verildi

Konuyla ilgili uzmanlar ve yetkililer Yalın İnşaat'ta "insan kaynağı oluşturma", "araştırma ve iş geliştirme faaliyetleri", "proje paydaş ilişkileri" ve "müşteri odaklı tasarım" gibi konuların Yalın İnşaat bakış açısıyla yönetilmesinin önemine vurgu yaptı. Gerçekleştirilen toplantıda, özellikle nitelikli insan kaynağı ve paydaş yetiştirmek için bölgede kurulacak bir akademinin sinyali verildi.

"Göktekin Yapı, Yalın İnşaat'ın uygulamalarını süreçlerine entegre eden öncü işletme oldu"

Projenin amacının Yalın İnşaat ile ilgili farkındalık oluşturmak ve Yalın İnşaat faaliyetlerini artırmak olduğunu vurgulayan Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkemizde uzun yıllardır işletmelerin yalın düşünce ve uygulamalarını geliştirerek işleri daha iyi hale getirmesine destek olan Yalın Enstitü, uluslararası iş birlikleri ile bireysel ve kurumsal eğitimler, Yalın Düşünce ve Yalın Üretim danışmanlıkları sunmakla beraber; zirveler, etkinlikler ve yayınlar üretmektedir."

Göktekin Yapı'nın da inşaat sektöründe Yalın Enstitü'nün misyonu ile benzer bir bakış açısının izinde olduğuna dikkat çeken Serdar Göktekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göktekin Yapı, Yalın Enstitü ile bugüne kadar geliştirdiği iş birlikleriyle müşteriye sunulan değeri önceliklendiren bir proje geliştirici ve Yalın İnşaat'ın uygulamalarını süreçlerine entegre eden öncü işletme olmuştur."

Yalın Düşünce nedir?

Göktekin Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Göktekin, Yalın Düşünce hakkında şu bilgileri verdi:

"Yalın Düşünce'nin temel amacı; değerin ilk hammaddeden başlayarak, değer oluşturma süreci boyunca hiç kesintisiz akıtılarak hızla nihai müşteriye ulaştırılmasıdır. Bunu başarabilmek için tüm değer zincirine bir bütünlük çerçevesinde bakmak, israfları yok etmek ve tüm faaliyetleri; müşteri için mükemmel değer oluşturmak amacına yönlendirmek gerekir." - ADANA