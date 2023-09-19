Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri 6 Ay Faaliyetten Menedildi
Ticaret Bakanlığı, ilgili hükümlere aykırı davranan Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin 6 ay faaliyetten menedilmesi kararını aldı. İzmir'de faaliyet gösteren şirket, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğe göre 6 ay boyunca faaliyet yapamayacak.
Ticaret Bakanlığınca, ilgili hükümlere aykırı davranan uluslararası gözetim şirketi Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketinin 6 ay faaliyetten menedilmesi kararlaştırıldı.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetten Süreli Men'i Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir'de faaliyet gösteren Goat Uluslararası Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi 6 ay faaliyetten menedildi.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.