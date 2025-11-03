"GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" İstanbul'da gerçekleştirilecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenlenen "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" 10-12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, dünyanın önde gelen yatırımcı, girişim sermayesi fonları ve büyüme fonlarını, alanında öne çıkan yapay zeka ve robotik gibi teknolojilerin öncüsü vizyoner girişimciler ile bir araya getirecek.

Yıllık 600 milyar doları aşan ekonomik büyüklüğü ve iki kıtayı buluşturan stratejik finans merkezi konumu ile İstanbul, bir kez daha dünyanın etkili teknoloji liderlerine ev sahipliği yapacak. Birçok Türk teknoloji girişimi "Turcorn"un doğduğu bu şehir, yerel girişimcilik ekosisteminin dünyaya açılarak küresel birer marka haline gelmesinde köprü rolü üstleniyor.

Bu yılın katılımcı girişim sermayesi ve büyüme fonları arasında Accel, Khosla Ventures, Andreessen Horowitz (a16z), General Atlantic, Princeville Capital ve Golden Gate Ventures gibi şirketler yer alacak.

Zirvenin ardından düzenlenecek "Yatırımcı Günü", Türkiye'nin önde gelen 20'den fazla aile ofisini ve 40'tan fazla kurumsal yatırımcısını uluslararası ekosistemle buluşturacak. Ayrıca DeepMind, Google, Uber gibi küresel teknoloji liderlerinin de katılacağı zirve, etkin işbirlikleri ve somut yatırım fırsatlarının konuşulduğu güçlü bir katalizör niteliği taşıyor.

Geçen yıl ilk defa düzenlenen ve 500'den fazla ekosistem oyuncusunu çekmeyi başaran zirvede, Türkiye'nin 250 yüksek potansiyelli girişimcisi, 150'den fazla Türk girişim sermayesi ve büyüme fonunun yanı sıra 25 küresel yatırımcı ile bir araya geldi.

TAİK ve Endeavor Türkiye iş birliğiyle düzenlenen zirve, büyüme fonları ile girişim sermayesi fonları arasındaki bağlantıları yeniden tanımlarken girişimcilerin doğru yatırımcılarla buluşmasını hızlandırıyor.

Pek çok girişimcilik etkinliği, kalabalık salonlarda şansa dayalı karşılaşmalara bel bağlarken "GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi" yatırımcı ve girişimcinin odak alanlarına göre özenle kurgulanarak oluşturduğu birebir görüşme formatıyla verimsizliği ortadan kaldırıyor.

Bu sayede yalnızca birkaç yıl içinde çıkış yapmak yerine, onlarca yıl ayakta kalacak ve kendi sektörünü küresel çapta şekillendirebilecek büyüklüğe ulaşan Türk startup şirketlerinin sayısının artması hedefleniyor.

TAİK Dijital Çalışma Grubu üyeleri Insider, Finberg, ScaleX Ventures, Wellbees, Formus Capital, E2VC ve Endeavor Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen zirve, Türkiye'den doğacak yeni nesil "Turcorn"ların küresel arenada sahneye çıkmasını hızlandıracak.

Startuplar, 3 gün sürecek "GO! GLOBAL Türkiye"de, bire bir görüşmeler, sektör odaklı yuvarlak masa toplantıları, sunumlar ve networking oturumlarıyla bir araya gelecek. Zirvenin detaylarına "goglobalturkiye.com" adresinden ulaşılabiliyor.

"Türkiye'nin sanayi gücünü ve ticaret yetkinliklerini global sahnede savunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK'in, Türkiye'nin sanayi gücünü ve ticaret yetkinliklerini global sahnede savunduğunu aktardı.

Olpak, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi, Doğu'nun inovasyonunun Batı sermayesiyle buluştuğu, hırslı girişimcilerin sadece Silikon Vadisi hayal etmekle kalmayıp kendi versiyonlarını burada, İstanbul'da oluşturabilecekleri bir merkez olarak konumlandırıyoruz. DEİK olarak, 153 İş Konseyimiz aracılığıyla bu startupların uluslararasılaşmasını da aktif şekilde destekliyoruz."

TAİK Başkanı Murat Özyeğin ise Türkiye'nin, Avrupa'nın en hızlı büyüyen girişim sermayesi ekosistemlerinden birine sahip olduğunu belirtti.

GO! GLOBAL Türkiye'nin, geleneksel yatırım platformlarının ötesine geçtiğini aktaran Özyeğin, Türk teknoloji şirketlerinin kuruluş aşamasından itibaren global ölçekte büyüyebilmesini sağlayacak kalıcı işbirliklerinin kurulması için bir katalizör görevi gördüğünü, aynı zamanda uluslararası yatırımcılara Türk startuplarının olağanüstü finansal getiri potansiyelini göstermek için mükemmel bir platform sunduğunu kaydetti.

Özyeğin, zirvenin girişimcilik ekosisteminde kritik bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk girişimcilerin önce yurt içinde büyümelerini değil, ilk günden itibaren global düşünmelerini teşvik ediyor. Dünyanın önde gelen uluslararası girişim sermayesi firmalarıyla kurulan stratejik işbirlikleri sayesinde zirve, Türk startuplarının ilk aşamadan itibaren global pazarlara, sermayeye ve uzmanlığa erişmesine imkan sunuyor."

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı ve Insider Üst Yöneticisi (CEO) Hande Çilingir de geleneksel girişimcilik etkinliklerinin artık çalışmadığını belirterek, "Girişimciler yanlış yatırımcılarla zaman kaybederken fonlar da kendi odak alanları ile ilgisiz sunumlara maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.

"GO! GLOBAL Türkiye"yi, şansa değil stratejik uyuma dayalı ortaklıklar için tasarladıklarını belirten Çilingir, "İlk yılın sonuçları beklentilerin çok ötesindeydi. Bu model, girişimcilere küresel ölçekte nesiller boyu etki oluşturacak şirketler kurma gücü veriyor." değerlendirmesinde bulundu.