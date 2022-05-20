GNÇ Sporfest'te 3 branşta dereceye girenler belli oldu - Haberler

İzmir'de düzenlenen ve Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği GNÇ Sporfest 2022'de briç, bisiklet ve eskrimde dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) organizasyonlarından olan ve 11 branşta düzenlenen organizasyonda briçte ilk 3 sırayı Ege Üniversitesi, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi elde etti.

Kadınlar bisiklet yarışlarında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Gülşah Bircan birinci, ODTÜ'den Deniz Çakır ikinci ve Kocaeli Üniversitesi'nden Melis Engin üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler bisiklette birinciliğe İnönü Üniversitesi'nden Süleyman Sefa Temel, ikinciliğe Aksaray Üniversitesi'nden Nurullah Yurteri, üçüncülüğe Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden Umut Onur Toprak ulaştı.

Eskrimde flöre kadınlarda ilk 3 sırada Koç Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve ODTÜ, erkeklerde Yeditepe Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi yer aldı.

Kılıçta kadınlarda dereceye girenler Ankara Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi ve ODTÜ, erkeklerde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi oldu.

Epede ise ODTÜ, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kadınlarda ilk 3'te yer alırken, erkeklerde sıralama Düzce Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi'nden oluştu.

Organizasyon 25 Mayıs Çarşamba gününe kadar yüzme, yol bisikleti, atletizm, cimnastik, hentbol, su topu, basketbol ve voleybol müsabakalarıyla devam edecek.

Üniversite öğrencileri için Ege Üniversitesi kampüsünde çeşitli etkinliklerin de yer aldığı organizasyonda bu akşam Pinhani grubu konser verecek.