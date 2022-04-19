GNÇ Sporfest 2022 kuraları İzmir'de çekildi

İZMİR (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) en önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022'nin kuraları, organizasyonun yapılacağı İzmir'de çekildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in ana sponsorluğu üstlendiği TÜSF tarafından gerçekleştirilen yıl içindeki en büyük organizasyonlarından biri olan GNÇ Sporfest için heyecan artıyor.

Turkcell'in gençleri eğlendiren ve onlara ayrıcalıklar sağlayan yenilikçi markası GNÇ; özel teklifleri, marka iş birlikleri ve gençlere sunduğu fırsatların yanı sıra bu sene GNÇ Sporfest ile de 100'ü aşkın üniversiteden binlerce genç sporcuyla buluşmaya hazırlanıyor. Gençlerin, sporla dolu bir hafta yaşayacağı GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs'ta İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kura çekimi İzmir'de yapıldı

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular 11 dalda mücadele edecek. Basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimin olduğu spor dallarındaki yarışmaların programının belli olduğu kura çekimi İzmir'de yapıldı.

GNÇ Spofest'in final programı şöyle: "Eskrim ve Briç 19 Mayıs 2022 Hentbol 23 Mayıs 2022 Su Topu 24 Mayıs 2022 Basketbol ve Voleybol 25 Mayıs 2022 Yüzme 20 Mayıs 2022 Atletizm 20 Mayıs 2022 Cimnastik 23 Mayıs 2022 Yol Bisikleti 22 Mayıs 2022 Dağ Bisikleti 19 Mayıs 2022"