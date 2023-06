GMİS Genel Merkez Yönetimi, TTK Üzülmez Müessesesi'nde Madencileri Ziyaret Etti

GMİS Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesesi Müdürlüğü'nde çalışan madencileri ziyaret ederek 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

TTK 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöneticileriyle birlikte üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. 16 Haziran 2023 tarihinde TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, meşalelerle ve 'İş madenci işte sendika' sloganlarıyla karşılandı.

Madenciler, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'e çiçek takdim etti. Kuyu başında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı. Madenciler konuşmalar sırasında sık sık, 'İşte sendika, işte madenci', 'TÜRK-İŞ nerede, biz oradayız', ' Maden işçisi, demokrasi bekçisi', 'Başkan nerede, biz oradayız', 'Madenci sizinle gurur duyuyor', "Dik dur eğilme madenci seninle' sloganları attı.

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, açılış konuşmasını yaparak TTK 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticilerine teşekkür etti. Başarının maden işçisinin birlik ve beraberlik içerisinde verdiği destekle geldiğini anlatan Demir, "Genel başkanımın, yönetim kurulu arkadaşlarım, Üzülmez Müessesinin değerli şube başkan ve yöneticileri ile çok değerli madenci kardeşlerim. Sendikamız adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 30'uncu Dönem TTK Toplu İş Sözleşmesi'nin 9 Haziran'da tamamladık. Tarihi bir sözleşme imzaladık. Bu işin mimarı sendikamız genel başkanı ve yönetim kuruludur. Genel Merkez Yöneticilerimiz, adeta çoluk-çocuklarını bile unutarak Ankara'da yoğun bir çalışma temposunda canla başla mücadele ettiler. Gece gündüz Ankara'da geçirerek bu sözleşmeye imza attılar. Ayrıca Ankara'da hem sözleşmemizde hem derdimizde bizlere bir ağabey, bir baba olarak yaklaşan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'a Üzülmezli işçiler adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Maden işçisi arkadaşlarımızın sorunlarını dinleyen, çözüm odaklı yaklaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem işçi alımı hem toplu iş sözleşmesi nedeniyle teşekkür ediyoruz. En önemlisi de bu süreçte bizleri hiç yalnız bırakmayan siz değerli kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum" dedi.

Maden işçilerinin coşkulu tezahüratları eşliğinde konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika olarak tüm teşkilat mensuplarıyla birlikte et ve tırnak olarak bir olmaları sonucunda başarının geldiğini söyledi. En önemli gücü ise çok değerli madencilerden aldıklarını ifade eden Genel Başkan Yeşil, şöyle dedi:

"Üzülmez'e ne zaman gelsem ayrı bir mutlu oluyorum. Sizlerin sağladığı birlik ve beraberlik bizleri mutlu ediyor, ilerisi için de umutlandırıyor. Deprem felaketinde göstermiş olduğunuz büyük mücadele için sizlere tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Bu zor dönemde toplu iş sözleşmesi görüşmelerimiz devam etti. Tüm bölgeden arkadaşlarımız burada. MTA Şubesi arkadaşlarımızın sizlere selamları var. Biz teşkilat olarak et ve tırnak olduk. İki dönemdir bunu çok iyi yapıyoruz. Özellikle teşkilat anlayışı içinde yapılan tüm çalışmalar işçi arkadaşlarımızın desteğini aldığımız tüm çalışmalar başarıyla sonuçlandı. Bu, şunu gösteriyor. Her şart altında birlik ve beraberliği gösteriyor. Madenci kararlı olacak. Madenci sendikasını tutacak. İyi günde de tutacak, kötü günde de tutacak. Çünkü bu sendika yöneticileri her zaman ve her yerde mücadeleye hazır. Sizler için gereken neyse onu yapmaya hazır. Sizlerin arasından gelen, hepsi bu işe gönül veren çok değerli kardeşlerimiz. Sizlerden aldığımız bu güçle gerekenleri yapmaya çalışıyoruz. Yeterli mi değil. Daha iyisini yapmak zorundayız. Yıllardır ezilen sömürülen maden işçisi kardeşlerimizin geciken haklarını almak bizlere nasip oldu. Çıtayı yükseltmek ve daha iyisini de yapmak bizim işimiz. İnşallah daha iyisini de yapacağız."

GMİS heyeti, daha sonra TTK Üzülmez İşletme Müdürü Müjdat Birol ve ocak şeflerini ziyaret etti. - ZONGULDAK