GMİS Genel Merkez Yönetimi, TTK Kozlu Müessesesi'nde madencileri bilgilendirdi

GMİS Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesi Müdürlüğü'nde çalışan madencileri ziyaret ederek 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirdi.

TTK 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöneticileriyle birlikte üretim bölgelerini ziyaret ederek maden işçilerini bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. 15 Haziran 2023 tarihinde TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde çalışan maden işçilerini ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, çiçeklerle karşılandı.

Bilgilendirme toplantısına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS'e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı. GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, açılış konuşmasını yaparak TTK 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin tüm maden işçilerine hayırlı olmasını diledi. Kahraman madencilerin her zaman en iyisine layık olduğunu ifade eden Başbakıcı, "Karaelmas diyarının kahraman madencileri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bilindiği üzere 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmemiz, 9 Haziran Cuma günü imzalanmıştır. Hepimize hayırlı olsun. Uzun yıllar sonra en iyi toplu iş sözleşmemize imza atan sendikamız genel başkanı ve genel merkez yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin tüm madencilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Başarının her yerde ifade ettiği gibi birlik ve beraberlikle geldiğini ifade eden Genel Başkan Yeşil, şöyle konuştu:

"Kozlu şubemizin çok değerli çalışanları, kardeşlerim ve dostlarım. Sizleri sendikamız adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her şeyden ziyade birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Ben öncelikle yıllarca emek mücadelesinde ömür tüketen, ailesinden ödün vererek mücadele eden Hüseyin başkanımız ve Ramazan başkanımızı rahmetle anıyorum. Toplu İş Sözleşmemizi tamamlayarak güzel kazanımlar elde ettik. Hepimize hayırlı olsun. Yıllarca çözülemeyen birçok problemi çözdük. Yapamadıklarımız var. Bunları da çözecek yine bizleriz. Mücadeleden yılmak yok. Bizler, işçi arkadaşlarımız ve sendikacılar olarak her zaman mücadeleye hazır halde olmalıyız. Ben bu birlik ve beraberliğimizin bozulmamasını temenni ediyorum. Ne olursa olsun birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Bugün burada gördüğüm birlik ve beraberlik için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sözleşmede emeği geçen tüm sendikada görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizleri çok güzel şekilde temsil ederek görevlerini layıkıyla yaptılar. Bu haklar uzun yıllar önce alınması gereken haklardı. Günümüz şartlarında bu hakları düzeltmek bizlere nasip oldu. İnşallah daha iyisini, daha güzelini, her şeyin en iyisine layık olan madenci kardeşlerimiz için bizler yaparız."

GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, TTK 30'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde elde edilen kazanımlar hakkında maden işçilerine bilgilendirmede bulundu. Ardından maden işçilerine verdikleri destek nedeniyle teşekkür eden Arslanbuğa, "Çok güzel bir toplu iş sözleşmesi süreci geçirdik. Sizlerin huzurunda bizlere destek veren, desteklerini esirgemeyen, 'sizlerin gözündeki ışığı görmeden bu sözleşmeyi imzalatmayacağım' diyen TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay ve akabinde bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçek anlamda bizleri sahiplenerek ekip olmamızı sağlayan Genel Başkanımız Hakan Yeşil'e sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizler birlikte güçlü olduğumuzu her fırsatta söyledik, her defada söylemeye devam edeceğiz. Maden işçisi her zaman en iyisine layıktır. Her zaman söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Madenci feneri her zaman yanacak ve sönmeyecek" dedi.

GMİS Heyeti, toplantının ardından TTK Kozlu Müessese Müdürü Nurettin Yılmaz ve ocak şeflerini ziyaret etti. - ZONGULDAK