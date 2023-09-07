Glutensiz gıda markası Dr. Schär, Türkiye'deki ilk fabrikasını açtı

İtalya merkezli 100 yılı aşkın süredir glutensiz gıda alanında üretim yaparak özel beslenme ihtiyaçları olan bireyler için çözümler sunan Dr. Schär, glutensiz gıda markası Türkiye'deki ilk fabrikasını açtı. Marka, İstanbul Sancaktepe'deki yatırımıyla hem glutensiz ürünleri daha erişilebilir hale getirmeyi hem de Türkiye'yi glutensiz gıda üssü yapmayı amaçlıyor.

Schär markasıyla glutensiz gıda üretimi yapan İtalyan firması Dr. Schär, ekmek ve un üretimine başladığı Türkiye'deki ilk fabrikasının açılışını düzenlediği törenle kutladı. İstanbul Sancaktepe'deki fabrikada düzenlenen açılış törenine Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Kader, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hale Özbaş, İstanbul Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Nazif Koca, Dr. Schär Kurucu Başkanı Ulrich Ladurner, Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl, Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Binnur Okan Bakır, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Demirci, çok sayıda uzman diyetisyen, Çölyak hastaları, Çölyak derneklerinin temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"GLUTENSİZ ÜRÜNLER DAHA ERİŞEBİLİR HALE GELECEK"

Açılışta konuşan Dr. Schar Turkey Genel Müdürü Özgür Erdoğan, "Schär olarak geniş ürün portföyümüzle Çölyak hastaları ve çeşitli sağlık gerekçeleriyle glutensiz beslenmesi gereken bireylerin yanlarında yer alıyoruz. Şimdi de Türkiye'de yaptığımız yatırımla ürünlerimizi daha ulaşılabilir hale getiriyoruz. Fabrikamızda markanın en çok sevilen ekmekleri Pan Blanco Beyaz Ekmek, Pan Multigrano Tahıllı Ekmek, Pan Rustico Ekşi Mayalı, Tahıllı, Esmer Ekmek ve en çok sevilen unları Mix B Bread, Mix C Patisserie ve Mix Farina'yı üretiyoruz. Bunlarla birlikte atıştırmalık kategorisinde de iki yeni ürünümüz olan Nigotti Çörekotlu Kraker ve Quinotti Kinoalı Kraker üretimine başladık" dedi.

47 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI, ŞİRKET YÜZDE 50 BÜYÜDÜ

Yatırımın önemine dikkat çeken Erdoğan, "Yatırım özellikle glutensiz beslenmeye ihtiyacı olan bireyler için çok önemli. Çünkü bu insanların en önemli sıkıntısı bu ürünlere ulaşmak. Ulaşsalar bile ürünün lezzetli olması kritik. Ayrıca ürünün glutensiz olduğu konusunda emin olmaları lazım. Biz hem lezzet konusunda hiç ödün vermiyoruz hem de glutensiz olma noktasında kendimizden eminiz. Tesisimizde glutensiz ürünler dışında başka hiçbir ürün üretmiyoruz. Bunun yanı sıra ürünlerimizde herhangi bir koruyucu kullanmıyoruz. Bu sayede çölyak hastalarının daha sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı oluyoruz. Glutensiz gıda üretiminin oldukça zor olduğunu da söylemeliyim. Çünkü bu maddeleri çıkardığınız zaman ürünün hem formunda hem de lezzetinde bozulma oluyor ve bir şekilde önüne geçmeniz gerekiyor. Bunu yaparken de insan sağlığına zarar verecek koruyucu ve katkı maddelerini kullanmamak önemli. İşte bu noktada biz hem koruyucu kullanmıyoruz hem de lezzetli ürün üretiyoruz. Öte yandan istihdama da katkı sağlıyoruz. Şu anda 47 kişilik bir ekibiz ama daha da büyüyeceğiz. Geçen yıla göre bu yıl yüzde 50 büyüdük. Önümüzdeki yıl da bu büyümeyi aynı şekilde korumak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ GLUTENSİZ GIDA ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK"

Türkiye'de yaptıkları yatırımla hem özel beslenme ihtiyacı olan bireylere daha fazla destek olmayı hem de ülke ihracatına katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Erdoğan, "Yaptığımız bu yatırımla bir yandan glutensiz beslenerek yaşamını idame ettiren bireylerin hayatlarına dokunurken bir yandan da ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şunu gururla belirtmek isterim ki, faaliyete geçirdiğimiz fabrikamızla birlikte ülkemizin ihracat potansiyeline de katkı sunmaya başladık. Halihazırda Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kıbrıs, Cezayir, Irak, Pakistan ve Ürdün'e glutensiz gıda ihracatı yapıyoruz. Bu faaliyetlerin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Amacımız, Türkiye'yi glutensiz gıda için de bir üs haline getirmek ve ülkemizin glutensiz gıda sektörüne liderlik eden sayılı ülkelerin arasında yer almasını sağlamak. Schär olarak dünyada 18 farklı lokasyonda, 11 ülkede özel beslenme gereksinimi olan kişiler için çözümler üretiyoruz. Bugün fabrikamızla üretime başladığımız Türkiye'deyse 2019 yılından bu yana faaliyet gösteriyoruz. Bu kadar kısa sürede yakaladığımız bu ivme, tıpkı Avrupa pazarında olduğu gibi Türkiye'de sektör liderliğimizi güçlendireceğimizin sinyallerini veriyor ve Türkiye'yi glutensiz gıda merkezi haline getirme hedefimizin çok da uzun vadeli olmadığını gösteriyor diye konuştu.

STROBL: TÜRKİYE'DEKİ YATIRIMIN ÇOK YÖNLÜ FAYDA SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ

Dr. Schär Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Werner Strobl ise "Bizlerin görev olarak kendine addettiği şey, her zaman özel beslenme ihtiyaçları olan insanların günlük yaşamlarını iyileştirmek oldu. Bu nedenle Schär'ın Türkiye'deki fabrikasıyla glutensiz ürünlerin daha fazla insan için daha kolay ulaşabilir hale gelecek olması çok kıymetli. Hem buradaki ihtiyacı hem de Türkiye'nin coğrafi konumunu düşündüğümüzde, bu yatırımın çok yönlü fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bu fabrikayla Schär, bir yandan toplum sağlığını gözetirken bir yandan da başladığı ihracat faaliyetleriyle ülke ekonomisine katkı sunacak. Bu aynı zamanda Schär'ın daha fazla ülkedeki glutensiz gıda ihtiyacına yanıt vermeye başlaması ve buradaki insanların yaşamlarına da dokunabileceği anlamına geliyor" dedi.