Global Yatırım Holding ilk yarıda net karını yüzde 284 artırdı

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, enflasyonist ortam ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, yılın ilk yarısında tüm iş kollarımızda iyi bir performans sergilediklerini bildirdi.

Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi ( Ceo ) Mehmet Kutman, enflasyonist ortam ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, yılın ilk yarısında tüm iş kollarımızda iyi bir performans sergilediklerini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 14 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2023'ün ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grup, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre konsolide net karını 81,3 milyon TL'den 312,6 milyon TL'ye çıkardı.

Global Yatırım Holding'in IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirleri 2023'ün ilk altı ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 54 artarak 2,4 milyar TL'den 3,7 milyar TL'ye ulaştı. Gelir artışı enflasyonun ve kur artışının oldukça üzerinde gerçekleşti. Holding'in konsolide FAVÖK'ü de 2023'ün ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75 artarak 1,25 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artışlarda başta liman ve finans olmak üzere iş kollarının güçlü performansları etkili oldu.

Grubun yılın ilk 6 ayında elde ettiği 312,6 milyon TL'lik konsolide net kar rakamının içerisinde 465 milyon TL'si amortisman gideri ve 23,1 milyon TL'si kur farkı gideri olmak üzere toplamda 488,1 milyon TL'lik nakit çıkışı gerektirmeyen giderler yer aldı.

Amortisman giderleri, Türk Lirası'nın rezerv para birimleri karşısında değer kaybetmesinin etkisiyle bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla 339,4 milyon TL'den, 465 milyon TL seviyesine yükseldi.

Grubun net faiz gideri 171,4 milyon TL seviyesinden, 227,5 milyon TL seviyesine yükseldi. Bu yükselişte en önemli etkenler LIBOR artışı ve TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybı oldu.

Holding konsolide net borcu yılın ilk yarısında 661,4 milyon dolar (17,1 milyar TL) olarak gerçekleşti. Bu arada, GYH hariç, operasyonel bölümlerin konsolide brüt borcu 692,6 milyon dolar olarak gerçekleşti (Liman bölümü: 611,2 milyon dolar).

Konsolide Net Borç / FAVÖK çarpanı, yılın ilk yarısında 3.9x olarak gerçekleşti. Nassau'nun uzun vadeli borcu hariç tutulduğunda Net Borç /FAVÖK çarpanı 2023 ilk yarı yıl sonunda 3.0x seviyesinde bulunuyor. Liman işkolunun tamamı hariç tutulduğunda ise Net Borç/FAVÖK çarpanı ilk yarı yıl sonunda 1.4x olarak gerçekleşti.

Enflasyonun ve kur artışının üstünde performans

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, enflasyonist ortam ve dalgalı piyasa koşullarına rağmen, yılın ilk yarısında tüm iş kollarımızda iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "2023'ün ilk 6 ayında net kar, gelir ve FAVÖK büyümesinde geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir performans elde ettik. Gelir ve EBITDA artışı, enflasyonun ve kur artışının oldukça üzerinde gerçekleşti. Grup olarak, aynı kararlılık ve performansla yılın ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

2023'ün ikinci çeyreğinde iki iyi haberler olduğunu aktaran Kutman, "İlk olarak, Karayipler'de yer alan St. Lucia Limanı'nın kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesine ilişkin olarak St. Lucia hükümeti ile bir imtiyaz sözleşmesi imzaladık. Bu anlaşma, GPH'nin Karayipler'deki stratejik hedeflerine yönelik önemli bir adım. Ayrıca, Ege Port, Kuşadası Kruvaziyer Limanı'nın işletme hakkı süresini Temmuz 2052'ye kadar uzattık. Önceki durumda Temmuz 2033'te sona eriyordu. Peşin imtiyaz bedelini, Ege Port'ta yapılan sermaye artırımı ile finanse ettik. Ege Port'ta sermaye artışı ile payımızı yüzde 90,5'e yükselttik." açıklamasında bulundu.

Kutman, diğer önemli bir gelişme olarak Nassau Cruise Port'un Haziran 2020'de ihraç edilmiş olan tahvilinin yeniden itfasının tamamlandığını kaydetti.

Refinansman sonrasında, borç tutarının, anaparanın nominal olarak 145 milyon doları seviyesine yükseldiğini bildiren Kutman, sabit kupon faizinin yüzde 8'den yüzde 6'ya düşerek, yıllık faiz ödemesinin 2 milyon dolar azaldığını aktardı.

Kruvaziyerde rezervasyonlar artıyor

Kutman, kruvaziyer turizmine olan güçlü talep sürerken, rezervasyon hacimlerinin 2023 ve 2024 için ivme kazanmaya devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük kruvaziyer şirketleri 2023 yılı için rekor seviyede rezervasyon aldıklarını açıkladılar. Önümüzdeki yıl yeni kruvaziyer gemilerinin planlanan lansmanları, küresel kruvaziyer filolarındaki kapasitenin 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı anlamına gelmekte. 2023'ün ikinci çeyreğinde, kruvaziyer talebi yine oldukça güçlüydü. Gerek 2023 gerekse 2024 için alınan rezervasyonlar daha da artmaya devam etti. GPH özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise Haziran 2023'te yüzde 109 gibi rekor sayılabilecek düzeyde gerçekleşti. Limanlarımıza Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz. 2027'nin sonuna kadar ise kruvaziyer sektöründeki yolcu kapasitesinin, Kovid öncesi seviyelerden yüzde 45 büyüme oranıyla 40 milyonun üzerine çıkması öngörülüyor."

"Holding olarak temettü dağıtacağız"

GYH Mali İşler ve Finansman'dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır ise son iki yıl içinde liman iş kolunda takip ettikleri projeleri (M&A aktiviteleri) finanse etmek amacıyla grup üzerinden uzun vadeli finansman desteği aldığını hatırlatarak, "Bu nedenle oluşan borcu azaltma ve GPH'deki hisse payımızı artırma amacıyla Temmuz 2023'te GPH'de bir sermaye artışı gerçekleştirdik. Sonuç olarak, mevcut 63,55'lik hisse payımızı yüzde 66,3'e çıkarmış olduk. Ayrıca, Holding olarak, 25 Temmuz'da gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda bu yıl sonuna kadar temettü dağıtacağımız karara bağlandı." ifadelerini kullandı.