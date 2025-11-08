Haberler

Global Yatırım Holding 2025'in 9 ayında 2,1 milyar lira net kar elde etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Global Yatırım Holding, 2025 yılının 9 ayında 2,1 milyar lira konsolide net kar elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 17,5 milyar lira konsolide gelir elde eden şirket, güçlenen finansal sonuçlarıyla dikkat çekti.

Global Yatırım Holding (GYH), 2025'in 9 ayında 2,1 milyar lira seviyesinde konsolide net kar elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GYH, yılın 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren GYH, bu süreçte geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 43 artışla 17,5 milyar lira konsolide gelir (IFRIC 12 etkisi hariç) ve yüzde 51 artışla 7,6 milyar lira konsolide faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) gerçekleştirdi.

Global Yatırım Holding'in 2025'in 9 ayındaki konsolide net karı ise geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 artışla 2,1 milyar lira seviyesine yükseldi. Söz konusu kar rakamının içerisinde 2 milyar 365,6 milyon lira tutarında amortisman gideri, 253,3 milyon lira tutarındaki net kur farkı geliri, 4,2 milyon lira tutarında TMS29 uygulaması kaynaklı parasal kazanç olmak üzere toplam 2 milyar 108,1 milyon lira nakit çıkışı gerektirmeyen giderler de yer aldı.

Reel büyümesine devam eden holdingin tüm iş kolları gelirleri, enflasyon muhasebesi uygulanmadığında yüzde 26 ile yüzde 48 arasında arttı.

"Güçlü finansal sonuçlar üretmeye devam ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Kutman, küresel piyasaların, yılın 9 ayında kalıcı enflasyon baskıları, yüksek faiz oranları ve artan jeopolitik risklerden etkilenmeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de ise ekonomik dengelenme sürecinin ve devam eden dezenflasyon programının yılın 3. çeyreği boyunca sürdüğüne değinen Kutman, şöyle devam etti:

"Hükümetin para ve maliye politikalarında sürdürdüğü kararlı disiplin, yatırımcı güveninde kademeli bir toparlanmayı destekleyerek daha öngörülebilir piyasa koşullarının zeminini hazırladı. Yüksek faiz oranları ve maliyet enflasyonu, özellikle enerji yoğun sektörler için zorluklar yaratsa da bu durum, aynı zamanda bizim gibi verimlilik ve sürdürülebilirlik temelli iş modellerinin önemini daha da artırdı. Tüm bu zorluklara rağmen grubumuzun çeşitlendirilmiş iş modeli ve disiplinli uygulamaları, güçlü finansal sonuçlar üretmeye devam etti. Bu sonuçlar, ihtiyatlı risk yönetimine, sermaye disiplinine ve sürdürülebilir değer yaratımına odaklanmaya devam ettiğimizin bir göstergesi."

Kutman, finansal güç ve operasyonel çeviklikleri rehberliğinde tüm faaliyet alanlarında uzun vadeli stratejilerini ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Gelecek döneme temkinli bir iyimserlikle baktıklarını aktaran Kutman, "Küresel ekonomik belirsizliklerin 2026'ya da taşınması muhtemel. Türkiye'deki normalleşme sürecinin, uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğini öngörüyoruz. Odak noktamız, sürdürülebilir karlılık, dikkatli risk yönetimi ve disiplinli sermaye tahsisiyle uzun vadeli hissedar değeri yaratmak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Kutman, liman ve gaz iş kollarının güçlü talep, verimlilik artışı ve stratejik yatırımlarla holdingin büyümesinde itici bir güç haline geldiğini de aktardı.

Global Yatırım Holding Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır da 2025'in 9 ayında tüm ana iş kollarında güçlü ve dengeli sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

Zorlu makroekonomik ortama rağmen gelir ve karlılıklarını artırdıklarına değinen Ildır, "Mali yönetimimiz ve sağlam bilançomuzla sürdürülebilir büyüme trendini yakaladık. Bugüne kadar olduğu gibi gelecek dönemde de doğru ve hızlı adımlarla stratejimize bağlı kalıp, yatırımcılarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6 ay sonra biter' dediği evlilik 6 ayda bitti

"6 ay sürmez" dediği evlilik 6 ayda bitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıkları dondurulma kararı kaldırıldı

Erdoğan imzaladı! 2 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Haftalarca yok! Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı

Galatasaray'ın yıldızı bıçak altına yattı
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç

Yeni takımında 2. maçına çıktı! İşte sonuç
Müge Boz yasta: Aile büyüğüne duygusal veda

Müge Boz'dan duygusal veda! Acısını sevenleriyle paylaştı
Arda Güler'e Real Madrid'den büyük onur

Arda'ya Real Madrid'den büyük onur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.