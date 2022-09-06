Global Quality Summit (GQS) 19 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşiyor.

Lobin International tarafından gerçekleştirilen Global Quality Summit, Dünya'nın karşı karşıya bulunduğu meseleleri tanıma ve çözüm önerileri sunmak için 19 Ekim'de İstanbul'da toplanıyor. Bütün Dünya'da kaliteye yönelik çalışmaların değerlendirileceği GQS, nitelikli ürün ve hizmetlerin insan yaşamına kazandırılması için akademisyenler ve iş dünyasının bilgi birikimlerini bu toplantıda gündeme getirecekler .

Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Ustaoğlu "Türkiye , tüm dünya ülkeleri için ekonomide önemli oyunculardan biridir. Ülkemizin dünyadaki lider ülkeler arasındaki yerini alması kuşkusuz ki en büyük hedefimizdir. GQS , Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde iş dünyamızın değerli temsilcilerini , başarılarını kanıtlamış , uluslararası pazarlarda yer alan markaların yöneticileriyle bir araya getirmektedir. Bu yılda İstanbul'da İngiltere başta olmak üzere AB ülkerinin iş dünyası temsilcilerini GQS kapsamında 19 Ekim'de bir araya getiriyor. 19 Ekim'de İstanbul'da gerçekleşecek olan etkinlikte devlet ve özel sektör temsilcileri ,akademisyenler , sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bürokrasinin önde gelen isimleri yapacakları konuşmalarla imalat ve hizmet sektörünün geleceğine , Türkiye ve Avrupa ilişkilerinin ticari ve stratejik iş birliğinin önemine yönelik mesajlar verilecektir" dedi.

''REKABET YAPISI DEĞİŞMEKTEDİR''

Lobin International koordinatörü Fehim Ustaoğlu " hızla artan maliyetkarşısında, uluslararası pazarlarda rekabet yapısı da değişmektedir. Türkiye'nin stratejik ve coğrafi yapısı, yatırımcılara sağlamış olduğu imkanlarla, Dünya'daki pazar payının yükseltilmesine önemli fırsatlar sunmaktadır. Global Quality Summit'te , Uluslararası pazarlarda karşılaşılan sorunlar ve çözümleri gündeme getirilecektir" dedi.

''LOB 35 YILDIR FAALİYELERİNİ SÜRDÜRÜYOR''

1988 yılında Türkiye'nin ilk Tüketici Dergisi ile tüketicinin bilinçlenmesi , tüketici haklarının yaygınlaştırılması ve kalitenin yükseltilmesi için çalışmalar yapmaya başlayan "Lob'ın ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu 35 yıldır faaliyetlerini yurtiçinde ve yurtdışında sürdürmekte.