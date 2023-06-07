Global HR Summit 2023 İstanbul'da düzenlenecek

Uluslararası İnsan, Kültür ve Yönetim Zirvesi "Global HR Summit 2023", "Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla 8-9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek. Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Yapı Kredi ana sponsorluğunda Raffles Hotel'de düzenlenen, insan kaynakları sektörünün ve iş dünyasının yakından takip ettiği Global HR Summit'i, geçen yıl 6 kıtadan, 50'den fazla ülkeden, 15 binden fazla lider ve yönetici izledi.

Uluslararası İnsan, Kültür ve Yönetim Zirvesi "Global HR Summit 2023", "Sürdürülebilir Gelecek" temasıyla 8-9 Haziran'da İstanbul'da gerçekleşecek.

Türkiye'nin lider toplantı ve etkinlik şirketlerinden KREA M.I.C.E. tarafından Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri ve Yapı Kredi ana sponsorluğunda Raffles Hotel'de düzenlenen, insan kaynakları sektörünün ve iş dünyasının yakından takip ettiği Global HR Summit'i, geçen yıl 6 kıtadan, 50'den fazla ülkeden, 15 binden fazla lider ve yönetici izledi.

KREA M.I.C.E. açıklamasına göre, zirve, geçmiş yıllardaki başarıları ile bugüne kadar "insan ve kültür" alanında yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst düzey katılımlı uluslararası platform ve Türkiye'den dünyaya açılan bir dünya markası oldu.

İnsan ve kültür yönetiminin en kritik konularının detaylı olarak işleneceği Global HR Summit, "bugüne kadar Türkiye'de yapılmış en geniş kapsamlı ve en üst düzey katılımlı zirve" olma özelliği de taşıyor.

İnsan Kaynakları gurusu Dave Ulrich Global HR Summit 2023'te

Global HR Summit 2023'ün "onur konuşmacısı", geçen yıl olduğu gibi, insan kaynakları dünyasının duayen ismi, tanınmış yönetim gurusu, insan kaynakları alanında en etkili isimlerden biri, Michigan Üniversitesi Profesörü, RBL Grup Kurucu Ortağı, kuramları ve kitapları ile "insan kaynaklarının babası" kabul edilen Dave Ulrich olacak.

125'in üzerinde lider konuşmacı

Global HR Summit 2023'te 8-9 Haziran'daki fiziki toplantılara ek olarak, zirve katılımcıları, fiziksel zirvede yer almayan, ilave online içeriklere "ömür boyu" erişim hakkına da sahip olacak. Zirvedeki dijital platform içerikleri, aynı anda 6 kıta ve 50'den fazla yapılacak yayınlarla dünyayla da paylaşılacak.

Uluslararası arenada başarıları ile adından sıklıkla söz ettiren liderlerin konuşmacı olarak yer alacağı Global HR Summit 2023'te sürdürülebilir bir dünyada insanın geleceği, iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunması, afetlerde topluluk oluşturma, yeni iş yapış şekilleri, kapsayıcılık, kadın liderlerin güçlenmesi, yönetimde ve liderlikte yeni trendler, yapay zeka ekseninde dijital gelişmeler, yeni teknolojilerin çalışma hayatına getirebileceği açılımlar, liderlikte yeni kavramlar, çalışan bağlılığı, kurum kültürü ve işveren markası, kurumsal iyilik ve sürdürülebilirlik gibi birçok kilit konuya yer verilecek.

"Sektöre yön vermeyi hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Global HR Summit Başkanı ve KREA M.I.C.E. kurucusu Seda Mızraklı Ferik, Global HR Summit 2023'ü düzenlerken, süzülmüş bilgiye, tecrübeye ve farklı bakış açılarına olan ihtiyaçtan yola çıktıklarını belirtti.

Ferik, "İnsan kaynakları sektörünün en büyük buluşması olan zirvede bu seneki gündemimizi 'Sürdürülebilir Bir Gelecek' olarak belirledik. Sektöre yön vermeyi hedefliyoruz. Zirveye katılan liderlerin önderliğinde şirketlerdeki sürdürülebilirlik bakış açısının tüm ekiplerde aynı bilinçle yayılması ve iş yapış şekillerine de daha fazla yansımasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Global HR Summit 2023 olarak "Sürdürülebilir Gelecek" temasından yola çıkarak, Türkiye'yi derinden etkileyen depremin yaralarını sarma amacıyla üniversite öğrencilerinin yemek ve gıda ihtiyaçlarına destek olan Sodexo ve İhtiyaç Haritası'nın başlattığı Yanında Platformu'nu desteklediklerini aktaran Ferik, "Zirvede özellikle vurgulayacağımız bu kampanyaya katılımcı şirketlerimizin de katkıları ile ilave bir fon yaratmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir bir dünya için herkesin tercihlerini gözden geçirmesinin önemine işaret eden Ferik, "Bir tercih çok şey değiştirir" diyerek yola çıkan Yapı Kredi'nin Sürdürülebilir Tercih Programı Step'ten aldıkları ilhamla tüketim alışkanlıklarını, yaşam tarzlarını, günlük tercihlerini sürdürülebilir bir dünya için yeniden gözden geçirdiklerini kaydetti.

Zirve ile ilgili detaylı bilgiye "https://globalhrsummit.org/" internet sitesinden ulaşılabiliyor.