Rosatom'un uluslararası bilgi yarışması Global Atomic Quiz 6. kez düzenlendi

Güncelleme:
Rusya'nın Rosatom şirketi, uluslararası eğitim amaçlı bilgi yarışması Global Atomic Quiz'i Moskova'da düzenledi. 106 ülkeden 46 bin katılımcının yer aldığı yarışmada, nükleer enerjinin geleceği ve Türkiye'nin enerji güvenliği tartışıldı.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom), uluslararası eğitim amaçlı bilgi yarışması Global Atomic Quiz'i bu yıl altıncı kez düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinliğin merkezi bu yıl da Moskova Politeknik Üniversitesi'nin kültürel-eğitim kompleksi "Art Politekh" oldu.

106 ülkeden yaklaşık 46 bin kişinin katıldığı yarışmada, 200'ü aşkın Rus ve yabancı öğrenci yer aldı. Bu yıl Vietnam'dan lise ve üniversite öğrencileri yarışmaya ilk kez katıldı. Türkiye'de yarışma Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlendi.

Global Atomic Quiz öncesindeki panelde, Nükleer Sanayi Derneği (NIATR) Yönetim Kurulu Üyesi Nesrin Sevimli ve Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün yer aldı.

Panelde nükleer santrallerin Türkiye'nin enerji güvenliğine ve düşük karbonlu dönüşümüne katkısı ile nükleer enerjinin geleceği değerlendirildi. Üniversiteden farklı fakültelerden 100'ü aşkın öğrenci testi eş zamanlı olarak çözdü. Yarışma sonrası Prof. Dr. Ergün öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Rus nükleer endüstrisinin 80. yılı dolayısıyla hazırlanan quiz, nükleer teknolojilerin geçmişi, bugünü ve geleceğine odaklandı. Katılımcılar, açıklamalı sorularla nükleer teknolojilerin farklı alanlardaki kullanımını öğrendi. Yarışma kapsamında nükleer teknolojiler bilgi merkezleri, Rus Bilim ve Kültür Merkezleri ile Bangladeş, Belarus, Brezilya ve diğer ülkelerdeki okul ve üniversitelerde çevrim içi ve yüz yüze etkinlikler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Ergün, Global Atomic Quiz'in sorularının nükleer bilimlere ilgi uyandırdığını ifade etti.

Ergün, "Sorular arasında atom teknolojilerinin elektrik üretiminden çok daha fazlası olduğunu gösterenler vardı. Bu teknolojiler insanlığa fayda sağlamak için çeşitli alanlarda kullanılıyor. Bu tür reaktörler Rusya'da işletiliyor ve bence nükleer enerjiyi temiz ve neredeyse tükenmez hale getirecek. Bu yüzden bu teknolojiye ayrılan soru benim için özellikle bilgilendirici ve başarılıydı." ifadelerini kullandı.

Hacettepe Üniversitesi'nden etkinliğe katılan Çevre Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi İpek Çiftçi ise başta, nükleer enerjinin uzmanlık alanı olmadığı için quize katılmakta tereddüt ettiğinin belirterek, "Katıldıktan sonra, cevaplayamadığım sorular hakkında gerçekten merak duymaya başladım. Bu yüzden quizden sonra bu konular üzerine araştırma yaptım. Benim için gerçekten öğretici, keyifli ve ilgi çekici bir etkinlik oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin Nükleer Enerji Fakültesi'nde 1. sınıf öğrencisi olan Hatice Sıla Ayta da Rosatom'un öğrencilere ve Türkiye'ye gösterdiği ilginin devam etmesini umduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
