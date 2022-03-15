Giysilik kumaş fuarı "Bursa Textile Show" kapılarını açtı

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, bu yıl 7'ncisi düzenlenen giysilik kumaş fuarı "Bursa Textile Show" başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı'ndaki fuarda, giysilik kumaş ve aksesuar üretimi yapan 129 firma, 2023 yılı ilkbahar-yaz kumaş ve giysi koleksiyonlarını yerli ve yabancı alıcıların beğenisine sunuyor.

Açılışta konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, organizasyonla 60'a yakın ülkeden iş insanlarının Türk tekstil firmalarıyla bir araya geleceğini söyledi.

Fuarın oldukça geliştiğini ve amacına ulaştığını vurgulayan Canbolat, "Bursa'nın tekstilinin tanıtılması ve dünyaya ihracat bağlantılarının kurulması için fuar ciddi bir vesile oldu. Bu konuda emeği geçen bütün yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya ve ülkemize hayırlı olsun. Bursa'nın tekstil konusunda geldiği seviyeyi, kaliteyi ve ürettiği katma değeri görme açısından da etkinlik çok güzel oldu." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kentin tekstil ve dokumacılıkta derin tarihinin olduğunu anlattı.

Fuarların önemini dile getiren Aktaş, "Kendi bünyemizde yaptığımız organizasyonlarla bu iddiamızı bütün Türkiye'ye ve dünyaya ispatlıyoruz. Bursa tekstildeki iddiasını bu organizasyonla çok net bir şekilde ortaya koymuş durumda. Ukrayna-Rusya savaşının bitmesini ve sürecin normalleşmesini temenni ediyoruz. İki yıldır süren pandeminin etkilerinin bir an önce aşılması da Bursa'ya çok daha yeni kapılar açacaktır." ifadelerini kullandı.

"2022-2023 trendlerini belirleyen merkez Bursa'dır"

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise fuarın hem Bursa hem de ülke ihracatına katkı sunmasını temenni ettiğini belirtti.

Yapılan projelerin sürekliliğinin esas olduğunu aktaran Burkay, "Şehirleri ve ülkeleri öne çıkaran bazı stratejik sektörler var. Tekstil ve konfeksiyon sektörü de bunlardan bir tanesi. Bugün Bursa'da tekstil ve konfeksiyon sektörü 3 milyar dolarlık ihracatıyla otomotivden sonraki en güçlü sektörlerden bir tanesi." dedi.

Burkay, kentteki sektör temsilcilerinin dünya ile entegrasyonunun çok güçlü olduğuna değinerek şöyle konuştu:

"Fuara baktığımızda 2022-2023 trendlerini belirleyen merkez Bursa'dır. Bursa'daki tasarımcılar ve trend ofisleri, modaya yön veren bütün trendleri burada kendi şirketlerinde ve ofislerinden dünyaya yayıyorlar. Fuarda bunları görmek bizi çok mutlu ediyor. Geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Ukrayna-Rusya savaşının fuara etkilerine baktığımızda bu bölgeden gelen katılımcılarda eksikliğimiz var ama bunun yanında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan katılımcılarımız arttı. Bu da sevindirici bir unsur.

Türkiye'nin bölgesinde üretim anlamında en güçlü ülke olması bir anlamda alternatifsiz olmasını da getirdi. Başta tekstil konfeksiyon olmak üzere endüstrinin her alanında bütün dünyadaki oyuncular Türkiye'deki yapılan organizasyonlara bilfiil yoğun bir şekilde katılım gösteriyorlar. Bu fuardaki katılımcı sayısına baktığımızda pandemiye rağmen geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok üzerinde. Bütün bunlar aslında Bursa'nın tekstil konfeksiyonda bir merkez olmasını garanti ediyor. Sürdürülebilir olması konusunda çok ciddi bir güç veriyor. Bu fuar bize, Bursa ve Türkiye ihracatının 2022 yılında yeni rekorlar yaşatacağı umudunu gösterdi."

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Engin Taşdelen de organizasyonun çok başarılı olduğunu ve her geçen yıl üstüne yeni başarılar eklediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları ziyaret etti.

Bu yıl 60'a yakın ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcıyı üretici firmalarla buluşturan Bursa Textile Show, 3 gün devam edecek.