GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor - Haberler

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GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor

AA - Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi
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GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor

GittiGidiyor ve Garanti BBVA iş birliği kapsamında GittiGidiyor kullanıcıları, 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

GittiGidiyor ve Garanti BBVA iş birliği kapsamında GittiGidiyor kullanıcıları, 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmaya hız kesmeden devam ediyor.

Garanti BBVA ile yapılan iş birliği sayesinde kullanıcılar, 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2022'ye kadar harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin ise 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.

AA / Mehmet Kadir Kılınç - Ekonomi

Garanti Bankası, Türk Lirası, Ekonomi, Haberler

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