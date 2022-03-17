GittiGidiyor'dan 75 TL'ye varan Bonus kazanma fırsatı

GittiGidiyor, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 31 Mart tarihine kadar geçerli olmak üzere, kullanıcılarına özel 75 TL'ye varan Bonus kazanma şansı sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarını ayrıcalıklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'un Garanti BBVA iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni kampanyasında, kullanıcılar 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı yakalıyor. Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olan kampanyaya katılmak için harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, Türkiye Finans Happy Card sahipleri kartın son 6 hanesi ile birlikte 2442'ye, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.