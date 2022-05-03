GittiGidiyor'da giyilebilir teknoloji ürünleri satışları yüzde 27 arttı

GittiGidiyor'da yer alan sanal gerçeklik gözlüğü, GPS'li takip cihazları ve akıllı saat gibi giyilebilir teknoloji ürünlerine ilgi ocak-nisan döneminde yüzde 27 arttı.

GittiGidiyor açıklamasına göre, bluetooth ile çalışan takip cihazlarından akıllı saatlere, sanal gerçeklik gözlüklerinden giyilebilir sağlık ve spor cihazlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan inovatif ürünlere ilgi artıyor.

Yılın ilk 4 ayında 2021'in aynı dönemine göre giyilebilir teknoloji ürünlerinin satış hacmi yüzde 27, ortalama sepet tutarı ise yüzde 55 arttı.

Giyilebilir sağlık ve spor cihazları, fitness verilerini saklayan akıllı bileklikler ile GPS'li takip cihazları bu yılın en çok satılan ürünleri arasında yer alıyor.

Çocuklarının, evcil hayvanlarının ya da değerli eşyalarının yerini her zaman bilmek isteyenler takip cihazlarına yoğun ilgi gösteriyor.

Ürün bazlı satış hacimlerine bakıldığında akıllı saatlerde yüzde 34, bebek ve çocuk takip cihazlarında yüzde 31, giyilebilir sağlık ve spor cihazlarında yüzde 16'lık bir artış görüldü.

İlk 4 ayda GittiGidiyor'da "bluetooth ile çalışan takip cihazları" ile "araç ve motosiklet takip cihazları" aranma sayısı 3 kat arttı.