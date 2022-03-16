GittiGidiyor, 20 yıllık yolculuğunu "Pazar Yeri" filminde anlattı

GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, "Filmde geçmişten günümüze geleneksel ticaretten online alışverişe geçiş sürecini dönemin tüm gelişmeleriyle birlikte görüyoruz. Bunun yanı sıra GittiGidiyor'un tarihsel yolculuğunu da bu kronolojide takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GittiGidiyor açıklamasına göre, şirketin kuruluş hikayesinden ilham alınarak hazırlanan "Pazar Yeri" kısa filmi, e-ticaret sektörünün gelişimine de ışık tutuyor. Film, hem GittiGidiyor'un hem de e-ticaret sektörünün gelişimini konu alıyor.

Film, henüz Türkiye'de internetin yeni kullanılmaya başlandığı günlerde, GittiGidiyor'un nasıl kurulduğunu ve büyüme hikayesini anlatıyor. Türkiye'yi ilk kez online pazar yeri kavramıyla tanıştıran GittiGidiyor'un "Pazar Yeri" filmi, bir anlamda e-ticaret sektörünün tarihine de ışık tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, kuruluşlarının ilk gününden itibaren gerçek anlamda bir pazar yeri olarak hizmet verdiklerini ifade etti.

Kantarcı, GittiGidiyor'un Türkiye'nin hem internetle hem de e-ticaretle yeni tanışmaya başladığı bir dönemde kurulduğunu ve pek çok ilkin öncüsü olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"eBay tarafından satın alınmasıyla ise ülkemizde bu alandaki diğer birçok yatırımın önünü açtı. Bir start-up olarak kurulan GittiGidiyor, bugün e-ticaret sektörünün en güçlü oyuncularından biri. 25 milyon ürünle hizmet veren, 35 milyon kullanıcısı olan, 120 bin satıcısıyla Türkiye'de 2 milyondan fazla insanın geçiminde rol oynayan, eBay üzerinden sağladığı e-ihracat fırsatıyla yerli işletme ve markalarımızı yurt dışına açan büyük bir platform. 20 yıl boyunca, ülkemizde dijitalleşmeye ve e-ticaret ekosisteminin gelişmesine büyük katkı sağlamış olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Pazar Yeri" filminin bir tanıtım filminden ziyade sektörün tarihsel gelişimini de göstermesi bakımından arşiv niteliğinde bir yapım olduğunu belirten Kantarcı, şunları kaydetti:

"Filmde geçmişten günümüze geleneksel ticaretten online alışverişe geçiş sürecini dönemin tüm gelişmeleriyle birlikte görüyoruz. Bunun yanı sıra GittiGidiyor'un tarihsel yolculuğunu da bu kronolojide takip ediyoruz. 3 genç girişimcinin büyük bir vizyonla kurduğu şirketten eBay gibi bir dünya deviyle yollarının kesişmesine, hızla büyürken yarattığı kurum kültürüyle örnek gösterilen bir şirkete dönüşmesine kadar olan yolculuğa tanıklık ediyoruz. Bu yolculukta ve filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."