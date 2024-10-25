Üye Girişi
Haberler

Girişimcilik Destek Programı Mülakatları Denizli'de Gerçekleşti

Girişimcilik Destek Programı Mülakatları Denizli'de Gerçekleşti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girişimcilik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan projelerin sahipleri, Denizli Ticaret Odası'nda düzenlenen mülakatta jüri üyeleri ile bir araya geldi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, girişimcilerin ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti.

Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen proje sahipleri, Denizli Ticaret Odası'nda (DTO) toplanan jüri üyeleri tarafından mülakata tabi tutuldu. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını söylediği girişimcilerin başarılı olmasını ve desteklerden faydalanmalarını temenni ettiğini ifade etti.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Girişimcilik Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön değerlendirmesini geçen projelerin sahipleri, DTO hizmet binasının toplantı salonunda bir araya gelen KOBİ Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, Pamukkale Teknokent Genel Müdürü ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ovalı, DTO'nun üyelerinden kadın girişimci Esra Kasapoğlu Ünlü ve DTO Genel Sekreter Yardımcısı Tekstil Mühendisi Dr. Akay Gündoğan ile Denizli İl Müdürlüğü uzmanlarından oluşan jüri heyetinin karşısına çıktı. Kurum tarafından Türkiye genelini kapsayan sıralamada başarılı bulunan girişimcilerin, 2 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli olarak desteklenecekleri açıklandı.

Geliştirme Daire Başkanı Asım Türkmen, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile ekibine, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve mülakata gelen girişimcilere başarılar diledi.

"Girişimcilerimiz, ülkemize büyük katkı sağlıyorlar"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, sonuçların hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan, "Denizli Ticaret Odası olarak, ekonomik kalkınmada girişimciliğin önemli bir rol oynadığının farkındayız ve bu kapsamdaki faaliyetleri kesintisiz her fırsatta ve ortamda desteklemeye devam ediyoruz. Girişimci Destek Programı çerçevesinde, girişimcilerin projelerinin ön değerlendirmeden geçirilip jüri ile yüz yüze görüşme yapılması, bu sürecin ne kadar titizlikle yürütüldüğünün de bir göstergesidir. Bu destekler sayesinde, girişimcilerimize işlerini büyütme ve geliştirme konusunda önemli bir fırsat sağlanıyor. Bu aşamaya kadar gelebilen tüm girişimcilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. KOBİ Geliştirme Daire Başkanımız Türkmen'i de bu vesileyle odamızda ağırlamaktan onur duyduk; yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi denizli Eğitim

TUSAŞ şehidi Zahide Güçlü Ekici'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

TUSAŞ şehidi Zahide'ye siparişini götüren çiçekçiden kahreden sözler

 'Yenidoğan çetesi' iddianamesi kabul edildi! Müfettiş raporundaki detaylar tüyler ürpertti

Raporda bebek katili çeteyle ilgili kan donduran detaylar var

 Putin'in elinde görüldü! BRICS Zirvesi'ne damga vuran banknot

Zirveye damga vuran banknot
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Laf ola beri gele' şeklinde bir anlayış söz konusu değil, terörü kaynağında kurutacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE) HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 26-27 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? Teşkilat son bölümde ne oldu? Teşkilat son bölüm izleme linki! KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Ekim altın fiyatları... 36 nerenin plakası? 36 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 25 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Az önce deprem mi oldu? 25 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! TRT Spor yayın akışı 25 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! İUP MAAŞLARI YATTI MI? İUP (TYP) maaşları ne zaman yatacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.