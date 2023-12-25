Girişimcilerin Büyük Hataları Etkinliği 4 Ocak'ta Başlıyor

Girişimcilerin Büyük Hataları 4 Ocak 2024 tarihinde başlıyor! Girişimcilik ana temalı podcast serisi ve kitap olarak Dijital Markalaşma Uzmanı Mürsel Ferhat Sağlam tarafından hazırlanıp 2023'te yayınlanan Girişimcilerin Büyük Hataları, 2024'te Branding Türkiye ve 101 Girişim partnerliğiyle etkinlik serisi olarak ekosistemle buluşuyor. Gençlik Durağı organizasyonuyla ve KARSEM'in desteğiyle hazırlanan etkinliğin mekan sponsoru ise Biruni Üniversitesi oldu!

Toplamda 12 etkinlikten oluşan serinin her bölümünde bir ana tema odağında konferans, panel ve girişim case şeklinde olacak. En son serbest networking kısmında ise katılımcılar ekosistem paydaşlarıyla tanışma ve iş birliği fırsatı bulacaklar.





GİRİŞİMCİLERİN BÜYÜK HATALARI ETKİNLİĞİ 4 OCAK'DA!

Girişimcilik ekosisteminde büyük çoğunlukla başarıların konuşuluyor olması bilinen bir gerçek. Ancak hatalar ve başarısızlıklar da en az elde edilen başarılar kadar önemli. Bu realiteden yola çıkan Dijital Markalaşma Uzmanı ve Yazar Mürsel Ferhat SAĞLAM, 2023'te Girişimcilerin Büyük Hataları podcast serisini ve kitabını yayınladı.

2024'te etkinlik konsepti olarak hayata geçirilen Girişimcilerin Büyük Hataları; Branding Türkiye ve 101 Girişim partnerliğiyle, Gençlik Durağı organizasyonuyla ve KARSEM desteğiyle 4 Ocak'ta başlıyor! Biruni Üniversitesi'nin mekan sponsoru olduğu etkinliğin birinci bölümü ise POLYANNACILIK adını taşıyor.

Konferans, Panel, Case ve Networking olmak üzere 4 kısımdan oluşan etkinliğin ilk kısmında Mürsel Ferhat Sağlam "Polyannacılık" üzerine bir konuşma yapacak. Panel kısmında Branding Türkiye Kurucusu Mürsel Ferhat Sağlam ve 101 Girişim Kurucusu Emre Uzun moderatörlüğünde, Aziz Ahmedov (LinqiApp) ile Polyannacılık üzerine soru-cevap ve sohbet gerçekleştirilecek. Case bölümünde ise Cem Baybars Güçlü, kurucusu olduğu Modivu'yu anlatacak.

Bundle, SonDakika.com, Haberler.com, Girişim Haberleri, İnceleriz.com, Karma Türkiye, Medya Takip Merkezi, Franchise Market Türkiye, Akademi Futbol'un, Medya Bilgi Rehberi, Teleskop.app, Kurumsal İletişim 2.0, TeknoTalk, StartupTeknoloji, Korvo, KARSEM ve Hani Kurumsaldık'ın medya ve destek sponsorluğunda gerçekleştirilecek olan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlikleri tamamen ücretsiz olup, sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt formunun eksiksiz doldurulması zorunludur.

ETKİNLİK DETAYLARI

Gerek içerik gerekse konsept açısından Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Girişimcilerin Büyük Hataları etkinlik serisine dair detaylar şöyle;

Partnerler : Branding Türkiye & 101 Girişim

Organizasyon: Gençlik Durağı

Tarih / Saat : 4 Ocak 2024 / 18:30 – 21:30

Mekan : Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Kampüsü

Adres : Merkezefendi Mahallesi G/75 Sk. No: 1-13 Zeytinburnu/İstanbul

Ücret : Etkinlik ücretsizdir.

Sertifika : Etkinliğe katılanlara katılım belgesi verilecektir.

Kayıt zorunludur.

Kontenjan sınırlıdır.

Etkinliğe kaydolmak için buraya tıklayın!