Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor
İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı

Girişimcilere Yeni Destek Dönemi: BTM Başvuruları Başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Ticaret Odası tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 2025 yılının ilk çağrı dönemine başladı. Girişimciler, 26 Ocak 2025'e kadar BTM'nin programlarına başvurabilirler ve çeşitli ücretsiz destek hizmetlerinden faydalanabilirler.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı. BTM'nin desteklerinden faydalanmak isteyen girişimciler 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar kurumun internet sitesi btm. İstanbul üzerinden başvurularını yapabilecek.
İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliği desteklemek amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk dönemi için başvuru almaya başladı. Tüm girişimlere açık olan ve girişimlerin seviyelerine göre içerikleri farklılaştırılan Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına 26 Ocak 2025 Pazar gününe kadar BTM'nin btm. İstanbul adresinden başvurulabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeye devam edecek.

GİRİŞİMCİLERE ÜCRETSİZ DESTEK

BTM'nin programlarına kabul edilen girişimcilere söz konusu programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanakları, birebir danışmanlık gibi hizmetler ücretsiz olarak sunuluyor. BTM, girişimcilerine 800 bini aşkın üyesi bulunan İstanbul Ticaret Odası'nın meslek komitelerinde kendilerini anlatma olanağı da sunuyor. İstanbul'un en merkezi yerlerinden Fulya'da konumlanan BTM Yerleşkesi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş'a 5 dakikalık mesafede bulunuyor ve girişimcilere servis olanağı da sunuyor.

DÜNYANIN EN İYİ ÜÇÜNCÜ MERKEZİ

Verilen bilgiye göre; girişimcilik ekosisteminde oluşturduğu değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar'ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste dünyanın en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçildi. UBI Global, her yıl 90 ülkeden 2 bine yakın startup merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirliyor.

Girişimcilere Yeni Destek Dönemi: BTM Başvuruları Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bu yapılanın tarihte eşi benzeri yok
img

CHP'yi rahatsız eden kare
img

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Isparta helikopter kazasında kaç asker şehit oldu? Şehit askerlerin kimlikleri açıklandı mı? SON DAKİKA Isparta helikopter kazasında ne oldu? Askeri helikopter neden düştü? Isparta helikopter kazasında ölen veya yaralanan var mı? Son durum nedir? ASGARİ ÜCRET ZAMMI | Asgari ücret 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret 2025'te kaç TL olacak? CANLI ALTIN KURU | 9 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.