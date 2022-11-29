Girişimci Salih Avcıoğlu: Mobil oyunlara 400 milyon dolardan fazla para harcadık

Mobil oyun pazarı tüm dünyada çok popüler. Özellikle genç kuşaklar bu pazarda çok daha fazla zaman harcıyor. Dünya çapında 116 milyar dolar kazanan sektör, Türkiye'de daha pahalıya mal oluyor. Türkiye'de bu pazarın değeri 450 milyon dolar. Türkiye'nin en saygın girişimcilerinden olan ve ayrıca SAG Games ve Hyper Cast Studio'nun kurucusu olan Salih Avcıoğlu, Türkiye'de her 8 kişiden 6'sının mobil oyun oynadığının açıklamasını yaptı. Aynı zamanda mobil oyunlara 400 milyon dolardan daha fazla harcama yapıldığını da dile getirdi. Özellikle son üç yılda zirveden hiç düşmeyen mobil pazarı büyümeye devam ediyor. Araştırmalara göre insanlar 2021 yılında akıllı telefonlarına yaklaşık 83 milyar oyun indirdi. Bu indirilen oyunların toplam değeri 116 milyar dolar.

App Annie şirketinin Mobil Raporuna göre Türkiye'deki insanlar 2021'de mobil oyun oynayarak 5,3 milyar saat harcamış. Bu oyunların Türkiye'de indirilme oranı 1,8 milyar, bu oyunlara yapılan harcama ise 450 milyon doları buldu. Türkiye bu sektörde oldukça gelişmiş ve dikkat çeken bir ülke olarak liderliğini sürdürmektedir.

8 KİŞİDEN 6'SI MOBİL OYUN OYNUYOR

Digital Turbine tarafından Mobile Marketing Association (MMA) ile ortaklaşa yürütülen "Türkiye'deki Mobil Oyuncular" anketine göre, Türk mobil oyuncularının %30'u aktif olarak oyun oynuyor.

Bu oyunları oynayanların cinsiyet dağılımı hiç düşünüldüğü gibi değil. Mobil oyun söz konusu olduğunda, genellikle erkeklerin kadınlardan daha fazla oyun oynadığı varsayılır, ancak araştırmalara göre mobil oyun oynayanların %51'i erkek, %49'u ise kadın olarak tespit edildi. Bu araştırmaya baktığımızda "erkekler genellikle oyun oynar" görüşünün yanlış olduğunu kabul edebiliriz. Oyuncuların %41'i haftada 10 saatten fazla oynuyor. Bu oyuncuların %51'i gün içinde iki veya daha fazla mobil oyun oynarken, geri kalanı gün içinde en az bir oyun oynadığını bildirdi.

STRESİ AZALTMAK İÇİN BİREBİR

Türkiye'de en çok oynanan oyunlar arasında yapılan bir ankette bu mobil oyunların Yapboz- Trivia - Kelime Oyunları,Kart Oyunları,Aksiyon - Macera Oyunları ve Strateji Oyunları olduğu belirlendi.

ÖDÜLLÜ REKLAMLAR DAHA DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmalar, çoğu oyuncunun bir oyunda ilerlemek için ödeme yapmaktansa reklam izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Ayrıca ödüllü video reklamların diğer reklamlara göre daha popüler olduğu açıklandı. Çoğu mobil oyuncu, avantajları olan tanıtım videolarını tercih ediyor.

ÇİN BU PAZARDA LİDER

Sensor Tower tarafından derlenen veriler, uygulama programlarından elde edilen gelirin önümüzdeki üç yıl içinde mobil oyunlardan geleceğini söylüyor. Geçen yıl listenin başında 56 milyar dolarla Çin yer alırken, ikinci sırada 43 milyar dolarla ABD bulunuyordu. Japonya ise 20 milyar dolarla üçüncüydü. Mobil oyun indirmeleri söz konusu olduğunda Çin bir kez daha listenin başında yer alıyor. Hindistan ise ikinci. Araştırmalar, mobil oyun harcamalarının yaklaşık 138 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.