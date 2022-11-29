Girişimci Salih Avcıoğlu: Her 8 kişiden 6'sı mobil oyun oynuyor

Türkiye'nin önemli girişimcilerinden olan ve ayrıca ayrıca SAG Games ve Hyper Cast Studio kurucusu olan Salih Avcıoğlu, Türkiye'de her 8 kişiden 6'sının mobil oyun oynadığını açıkladı.

Özellikle son 3 senedir zirveden hiç düşmeyen mobil pazarı gittikçe büyümeye devam ediyor. Araştırmalara göre, 2021 senesinde insanlar telefonlarına 83 milyara yakın oyun indirmiş. Bu indirilen oyunların toplam tutarı ise 116 milyar dolara tekabül ediyor.

App Annie adlı şirketin Mobil Raporunun sonuçlarına göre, 2021 senesinde, Türkiye mobil oyunlarda 5.3 milyar saat gibi bir süre geçirmiş. Bu oyunların indirilme oranı Türkiye'de 1.8 milyar olurken bu oyunlara yapılan harcamalar ise 450 milyon dolar gibi bir rakama ulaştı. Türkiye bu sektörde oldukça gelişmiş ve dikkat çeken bir ülke olarak zirvede yerini korumaya devam etmektedir.

HER 8 KİŞİDEN 6'SI MOBİL OYUN OYNUYOR

Digital Turbine'ün Mobile Marketing Association (MMA) ortaklığıyla gerçekleştirmiş olduğu "Türkiye'deki Mobil Oyuncular" araştırmasına göre, Türkiye'deki mobil oyuncuların %81'i aktif bir şekilde oyun oynuyor.

Bu oyunları oynayanların cinsiyet dağılımı ise sizleri oldukça şaşırtacak. Mobil oyunlar denildiği zaman genelde erkeklerin daha fazla oyun oynadığı düşünülür ancak araştırmaların sonuçlarına göre oyun oynayanların %51'i erkek iken, %49'u kadın olarak tespit edildi. Bu araştırmaya bakacak olursak, "oyunları genelde erkekler oynar" düşüncesinin yanlış olduğunu kabul edebiliriz. Türk oyuncuların %41'i haftada 10 saatten fazla oyun oynuyor. Bu oyuncuların %51'i gün içerisinde ikiden fazla mobil oyun oynarken, geri kalanı ise gün içerisinde en az bir oyun oynadığını açıkladı.

STRESİ AZALTTIĞI SÖYLENİYOR

Türkiye'de en çok oynanan oyunlar araştırılmış ve sonucunda bu mobil oyunların %54'ü Puzzle – Trivia – Kelime Oyunları olduğu açıklanırken, %52'sinin Kart Oyunları olduğu, %46'sının Aksiyon – Macera Oyunları olduğu, geriye kalan oranın ise Strateji Oyunları olduğu açıklandı.

ÖDÜLLÜ REKLAMLARIN ÖNEMİ OLDUKÇA FAZLA

Araştırmalara göre oyun oynayanların çoğu oyunda ilerleyebilmek için para ödemek yerine reklam izlemeyi tercih ediyor. Bunun dışında ödüllü video reklamlarının diğer reklamlara göre daha popüler olduğu açıklandı. Ödüllü reklam videolarını neredeyse bu oyuncuların %81'i daha fazla seviyor.

BU PAZARDA ÇİN ZİRVEDE

Sensor Tower adlı şirketin hazırladığı verilere göre önümüzdeki üç yıla kadar uygulama programlarının gelirinin neredeyse mobil oyunlardan geleceği belirtildi. Geçen sene Çin 56 milyar dolarla zirvede olurken, ABD 43 milyar dolarla ikinci oldu. Japonya ise 20 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mobil oyun indirme sıralamasında ise Çin yine birinci. Hindistan ise ikinci sırada. Yine araştırmalara göre, mobil oyun harcamalarının neredeyse 138 milyar dolar gibi bir rakama ulaşacağı konuşuluyor.