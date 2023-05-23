Girişimci kadınlar Türkiye'de ilk kez ürettikleri kivi sucuğunun patentini aldı

Yalova'nın Altınova ilçesinde kooperatif kuran girişimci kadınların Türkiye'de ilk kez ürettikleri ve patentini aldıkları kivi sucuğu büyük talep görüyor.

Altınova Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) destekleriyle kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde görev yapan girişimci kadınlar, Yalova'nın coğrafi işaretli meyvesi olan kivinin kurumuş halinin yanı sıra sirkesini de yaparak beğeniye sunmuştu. Bu kez kividen sucuk yapan kadınlar, bunun da patentini aldı. Kadınlar büyük beğeni toplayan kivi sucuğunun siparişlerine yetişmek için büyük çaba sarf ediyor.

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Elif Sancaktutan, kivinin bölgede bol bulunmasından dolayı bu meyveyle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Kivinin reçelinden başladık, kompostosu, sirkesi, pestili. Arkasından kivili sucuk yapmak fikri geldi. Önce evde ev standartlarında denemeye başladık. İlk yaptığımızda hemen tuttu. Sonra da üretmeye başladık. Patenti de bizde. Çok tutuluyor, çok sevildi" diye konuştu.

Kivi sucuğunun yapılışı hakkında da bilgi veren Sancaktutan, şöyle konuştu:

"Kiviler soyuluyor, rendeleniyor, daha sonra da pişiriliyor. İçinde sadece nişastamız var. Başka katkı maddesi yok. Çok az miktarda şekerimiz var. Cevizleri akşamdan suya yatırıyoruz, sabahleyin ipe diziyoruz. Daha sonra kivili ana maddeyi yapıyoruz. Onu daldırıyoruz, daha sonra da fırınlarda kurutuyoruz. Sanayi bölgesinde olduğumuz için dışarıda kurutma yapmıyoruz bölgesel olarak da nem oranımız yüksek. Bunu makinemizde kurutuyoruz. 20 saat bir kuruma süresi var. Ondan sonra tüketilecek hali alıyor. Daha sonra da afiyetle yiyoruz."

Kivinin sirkesinin de çok rağbet gördüğünü anlatan Sancaktutan, "Güzel olmaz diyorduk, ekşi bir meyve, aromaları farklı ama gayet güzel oldu. O da çok beğenildi. En çok satan sirkelerimizden birisi" açıklamasında bulundu - YALOVA