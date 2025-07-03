Girişimci Aysun Gündoğdu, Fındıktan Katma Değerli Ürünler Üretiyor

Giresun'da girişimci Aysun Gündoğdu, KOSGEB'in Genç Girişimci Desteği sayesinde kurduğu tesiste fındıktan çeşitli ürünler imal ediyor.

Bulancak Halk Eğitimi Merkezinde seramik alanında usta öğretici olan Gündoğdu, 5 yıl önce ticaretle uğraşmak, kendi işletmesini açmak amacıyla işinden ayrıldı.

KOSGEB'in genç girişimcilere sağladığı desteklerden yararlanmak için başvuruda bulunan Gündoğdu, çeşitli eğitimler aldı.

Gündoğdu, yaklaşık 4 yıl önce KOSGEB tarafından sağlanan ekipman desteğiyle Bulancak ilçesinin Ballıca Mahallesi'ndeki 60 metrekarelik iş yerini dönüştürdüğü tesiste, anne ve babasının da desteğiyle fındık kırma ve paketlemenin yanı sıra fındık ezmesi, çikolata ve krokan gibi katma değeri yüksek ürünler imal ediyor.

Aysun Gündoğdu, AA muhabirine, usta öğreticiliğin yanı sıra sipariş üzerine evinde tarhana ve makarna gibi çeşitli yiyecekler hazırlayıp sattığını söyledi.

KOSGEB'in genç girişimcilere desteğini öğrenince, fındık kırma ve paketleme tesisi kurma fikrinin ortaya çıktığını anlatan 33 yaşındaki Gündoğdu, anne ve babasının da desteğiyle harekete geçtiğini ifade etti.

Gündoğdu, destek almaya hak kazandıktan sonra hızlı şekilde tesisi faaliyete geçirdiğini belirterek, "Kırma ve kavurma alanında sezonluk olarak çalışıyorum. Bazen toplu işlerimiz oluyor. Bazen yoğun oluyor. Fındık mamulleri üretiyorum. Fındığı, katma değerli ürün haline dönüştürüyorum." dedi.

"Kendi işimi, sevdiğim bir işi yapıyorum"

Usta öğreticiliğin ardından yeni bir sektörde faaliyet göstermek istediğine değinen Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çok mutluyum ve memnunum. İyi ki bu iş yerini açmışım. Kendi işimi, sevdiğim bir işi yapıyorum. Fındığın memleketindeyim. Fındığı biliyoruz. Çürüğünden, kabuğundan, her şeyinden yararlanabiliyoruz. Ürünleri, Giresun başta olmak üzere yurt içine pazarlıyorum. Fındıktan birçok ürün elde ediyoruz. Çerezlik, ezme, çikolata, krokan yapıyoruz. Çeşitlerimiz artıyor, her yıl artırarak gidiyoruz. Kadın girişimci olarak şu anda bir kadına istihdam sağlıyorum. Daha çok kadın çalıştırmayı, iş yerimi daha da büyütmeyi amaçlıyorum. Yurt dışına açılmak istiyorum. Fındık ve mamulleri ihraç etmeyi hedefliyorum."