Girişim dünyasının en iyileri Big Bang Start-up Challenge etkinliğine hazırlanıyor

İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Start-up Challenge, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosistemini bu yıl da iki gün boyunca buluşturmaya hazırlanıyor.

İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği Big Bang Start-up Challenge, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosistemini bu yıl da iki gün boyunca buluşturmaya hazırlanıyor.

İTÜ Çekirdek açıklamasına göre, 13-14 Aralık 2023 tarihlerinde 12. kez gerçekleştirilecek ve kendi alanında en iyi teknoloji girişimlerini, iş ve yatırım dünyasına tanıtacak olan Big Bang Start-up Challenge, bu sayede girişimcilerin çekirdek sermayeleri ile buluşmasına zemin hazırlayacak.

Girişimlere geçen yıl 341 milyon TL'yi aşkın, son üç yıl içinde ise 850 milyon TL'yi bulan ödül, yatırım ve nakit desteği sağlayan Big Bang'in bu yıl çok daha büyük bir kaynak yaratması bekleniyor. UNIQ İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinlik; teknoloji, girişimcilik ve inovasyon odaklı binlerce izleyiciyi de bu heyecana ortak etmek için gün sayıyor.

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi, her yıl ortalama 500 startupu destekleyerek Türkiye ekonomisi için milyonlarca dolarlık katma değer yaratıyor.

Kurulduğu 2011 yılından bu yana, 4 bin 200'den fazla teknoloji girişimini destekleyerek 1400'ünün şirketleşmesine katkı sağlayan İTÜ Çekirdek, girişimlerin 10 bin kişiye istihdam yaratmalarına ve 150 milyon dolar yatırım almalarına destek oldu. İTÜ Çekirdek bünyesinde yer alan girişimlerin yarattığı toplam değerleme ise 1,5 milyar dolara ulaştı.

Bugüne dek onlarca başarı hikayesine şahitlik eden Big Bang'de 10 yılı aşkın süredir İTÜ Çekirdek desteğiyle projelerini geliştiren yüzlerce girişim, Big Bang sahnesinde aldıkları ödül ve yatırımlarla ivmelenerek global başarı hikayelerine ulaştı.

Bu girişimler arasında 40'dan fazla ülkeye distribütörlük ağı kuran, Silikon Vadisi'nden yatırım alan, sektörlerin değişmesine sebep olan ve geleceğin unicorn adayı girişimler bulunuyor. Big Bang 2023'te de yine geçmiş yıllarda olduğu gibi çok konuşulacak girişimlerin doğması bekleniyor.