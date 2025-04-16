Giresunlu Balıkçılar, Gelecek Sezon İçin Umutlu

15 Nisan itibarıyla başlayan su ürünleri av yasaklarıyla balık sezonu sona ererken, Giresunlu balıkçılar, şimdiden gelecek sezondan umutlu olduklarını ifade ediyor.

1 Eylül 2024'te başlayan denizlerde av sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Giresun'un Bulancak ilçesinde balıkçılar sezonu değerlendirerek gelecekten umut olduklarını ifade ettiler.

Balıkçı Hacı Bayram Bekdeş, genel olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek "Bu sene sezon palamut olarak başladı. İstavrit, barbun ve mezgit güzel oldu. Fiyatlar bazı zaman uygun bazı zaman da yüksek oldu. Hava şartlarına bağlı olarak fiyatlar değişti. Özellikle emeklilerimizin bu sene alım gücü pek yüksek değildi. Emeklilerimiz günde 1 kilo balık alsa 200 liradan ayda 5-6 bin lira yapıyor. Geriye bir şey kalmıyor. Sezon genel olarak bereketli geçti. Denizde çalışan bütün arkadaşlarımız bundan yararlandı. Biz satıcılarda emeğimizin karşılığını aldık. Güzel bir sezon geçirdik. Allah seneye de bereketli bir sezon nasip etsin. Diğer yandan balık çeşitliliğimizde azalma oluyor. Trol avcılığı, zamansız avlanmalar gibi. Tabi bu sene balık boyu konusu biraz sıkı tuttular. Bundan dolayı biraz daha iyi oldu. Mesela hamsi fabrikalarını, küçük hamsi avcılığını engellediler. Daha sıkı bir sistem uygulanırsa deniz daha bereketli olacaktır Allah'ın izniyle" dedi.

Sezon boyunca büyük gemilerde çalışan balıkçı Eyüp Temur, "Bol palamutçuluk oldu. Bizde güzel para kazanırız diye umutlandık. Ama hamsiden palamuttan kazandığımızı kazanamadık. Allah bereket versin. Sezonun sonlarına doğru istavrit oldu. Sinop'ta istavrit avcılığı yaptık. Umduğumuz sezon olması ama kötü de geçmedi. Ama önümüzdeki sezon hamsinin çok iyi olacağını söylüyorlar. Deniz de onu gösteriyor. İnşallah bu sene iyi bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Yaşar Akalın, sezonun pek istikrarlı geçmediğini belirterek "Hava şartlarının kötü gitmesi balık sezonunu son günlerde olumsuz etkiledi. Tabi sezonun bitmesi balıkseverler açısından üzüntü verici. Bu sene istediğimiz istikrarı yakalayamadık. Güzel balıkları yiyemedik. Muhtemelen çevre kirliliği ve hava koşulları etkendir. Balık Karadenizliler için olmazsa olmazdır. Yerine göre palamut oldu, çinakop, istavrit daha çok tüketildi" diye konuştu. - GİRESUN