Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere emanet fındık için lisanslı depo önerisi - Haberler

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Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere emanet fındık için lisanslı depo önerisi

AA - Atakan Çıtlak - Ekonomi
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Giresun Ziraat Odası'ndan çiftçilere emanet fındık için lisanslı depo önerisi

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanete fındık bırakmak isteyen çiftçilere tercihlerini fındık lisanslı deposundan yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, emanete fındık bırakmak isteyen çiftçilere tercihlerini fındık lisanslı deposundan yana kullanmaları çağrısında bulundu.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, emanete bırakılan fındığın üreticiye hiçbir zaman fayda sağlamadığını savundu.

Devlet desteği olmayan kurum ve kuruluşlara fındığın emanete bırakılmasının risk de taşıdığını ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Bir risk durumda üreticinin bir yıllık emeği ve ürünü heba olup gidebilir. Üreticilerimize bugünden uyarı ve önerimiz binbir zahmet ve eziyetle bir araya getirmiş olduğunuz fındığınızı emanete bırakmayın. İllaki emanete bırakmak ve bekletmek istiyorsanız, Giresun Ticaret Borsası bünyesinde bulunan lisanslı depoya bırakın. Devlet garantisinde olan lisanslı deponun kira bedelinin bir kısmı da yine devlet tarafından karşılanmaktadır."

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

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