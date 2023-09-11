Giresun Serbest Piyasasında Fındık Fiyatı Yükseldi

Giresun serbest piyasasında fındık fiyatı, yeni haftaya 93 liradan başladı.

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, 2023 ürünü fındığın alımlarının, 15 Ağustos'ta kilogramı 75 liradan başladığını söyledi.

Son haftalarda pazara az miktarda ürün indirildiğini, bunun da fiyata yansıdığını belirten Bölük, bugün serbest piyasada bir kilogram fındığın 93 liradan işlem gördüğünü aktardı.

Bölük, serbest piyasa fiyatının, Giresun kalite fındığı 84 liradan alan TMO'nun seviyesinin üzerine çıktığını ifade ederek, piyasayı yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi.