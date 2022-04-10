Giresun sahillerinde balık sezonu bitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

Fındık üretiminin yanı sıra balıkçılıkla da önemli bir gelir kapısı bulunan Giresun'da balıkçıların bu sezon zor günler geçirdiği belirtildi.

GİRESUN (İHA) - Fındık üretiminin yanı sıra balıkçılıkla da önemli bir gelir kapısı bulunan Giresun'da balıkçıların bu sezon zor günler geçirdiği belirtildi. Kış şartlarının çetin geçmesi, palamut balığının neredeyse hiç, hamsinin ise kısa süre görülmesi nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Masraflarını çıkaramayan balıkçılar, 15 Nisan'da bitecek olan sezonu erken kapattı. Giresunlu bir çok balıkçı teknesini barınağa çekerek paydos etti.

Giresun'da son yıllarda balıkçılığın bitme noktasında geldiğini belirten balıkçı Olgun Geçici, "Bu sene hava şartlarından mı neden oldu anlayamadık. Gerçekten şuanda balıkçılık sektörü zor durumda. Bu sene sezonu erken kapatmak zorunda kaldık. Balık yok, masraflar çok ağırlaştı. Zaten palamut olmadığı gibi hamsi de çok kısa süre görüldü bunun üzerine bir de son dönemde masrafların çıkmaması nedeniyle bir çok balıkçı teknesini bağlayarak sezonu kapatmıştı. Şuanda tezgahlarda kıyı balıkçılarının, avladığı balıklar ve havuz balıkları yer alıyor. Tezgahtaki balıklardan ise istavrit 20 lira, alabalık 40 lira, somon 85 liradan satılıyor" dedi.

Artık umutlarını gelecek sezona bağladıklarını belirten Mustafa Aktaş ise "Bu sezon denizdeki balıkçılarda, tezgahta balık satan da vatandaş da beklediğini bulamadı. Bu sezon her ne kadar resmiyette 15 Nisan'da kapanacak olsa da aylar öncesinden paydos eden balıkçılar vardı. Artık balıkçının umudu gelecek sezona kaldı" diye konuştu. - GİRESUN

Giresun sahillerinde balık sezonu bitti

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Giresun, Fındık, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title