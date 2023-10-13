Giresun'da Organize Sanayi Bölgeleri İstihdama Katkı Sağlayacak

Giresun'da organize sanayi bölgelerinin sayıları artırılarak istihdama katkı sağlanacak.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, GİTEKS ve GİYSUN firmasınca 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) düzenlenen basın toplantısında, 1. Osb'nin, yönetim kurulunca daha iyi bir noktaya getirildiğini söyledi.

Giresun'da 3. ve 4. organize sanayi bölgelerinin kurulum süreçlerinin tamamlandığını dile getiren Çakırmelikoğlu, "3. OSB Espiye ve Tirebolu arasına kurulacak, yaklaşık 700 dönüm civarında. Tabi burada devletin destekleri de gerekiyor, altyapı, üstyapı, istimlak bedelleri." dedi.

Çakırmelikoğlu, 4. OSB'nin istimlak bedelinin çok fazla olmadığını kaydederek, "3. OSB'ninki yüzde 100'ü istimlak gerektirirken, 4. OSB'de yüzde 30 gibi bir istimlak bedeli gerekmekte olacak. Yani yine oraların da altyapı ve üstyapılarının tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.

Alucra, Çamoluk ve Şebinkarahisar bölgelerine 5. OSB'nin kurulacağını aktaran Çakırmelikoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza da bunu söylemiştik, sağ olsun o da ilgileniyor. Biz de uygun yere fizibilite çalışması yapılması konusunda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile istişaremizi yaptık, fizibilite bittikten sonra muhtemelen uygun yerler belirlenecek, sonrasında ilgili hükumetimiz diyecek ki 'organize sanayi bölgesini buraya koyuyoruz' biz de kurulumunu oradaki belediye ve İl Özel İdaresi ile ortak bir şekilde yapacağız."

Çakırmelikoğlu, büyükşehirlerde yaşamın zorlaştığına işaret ederek, "Giresun dışarıdan daha da fazla göç alacak çünkü artık metropol illerde yaşam maliyetleri çok yükselmeye başladı ve burada ne kadar istihdam sağlanırsa o kadar dışardan buraya göç gelecek. Nasıl gittilerse o şekilde gelecekler artık istihdam artık bu tarafa kayıyor." açıklamasında bulundu.

GİTEKS ve GİYSUN firmalarının Giresun'da tekstil altyapısında çok emeklerinin olduğuna değinen Çakırmelikoğlu, geçmişte bu firmaların çok fazla maliyet zorluklar çektiğini belirtti.

Firmaların Yönetim Kurulu Başkanı Osman Arar ise her iki firmada toplamda bin 100 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi.

Hedefledikleri yeni yatırımlarla istihdamı bin 800-2 bin 100 kişiye çıkarmayı planladıklarının altını çizen Arar, toplam yatırım miktarının 8 milyon 937 bin 500 avro, sağlanacak ihracat gelirinin ise 12 milyon 500 bin 000 ile 23 milyon 500 bin avro arasında olmasını hedeflediklerini belirtti.

Toplantıya 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Kara ve yönetim kurulu üyeleri ile ilgili firmanın yetkilileri katıldı.