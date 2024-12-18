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Giresun'da Manda Yetiştiricilerine 8 Milyon TL Destekleme Ödemesi

Giresun'da Manda Yetiştiricilerine 8 Milyon TL Destekleme Ödemesi
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Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, 289 işletmeye toplamda 8 milyon 422 bin 600 TL destekleme ödemesi yaptı. Birlik Başkanı Ahmet Geldi, manda üretiminin arttığını ve il ekonomisine katkının önemli olduğunu belirtti.

Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Geldi, destekleme ödemesini yaptıklarını söyledi.

Giresun'da Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne üye 289 işletmeye, bin 260 manda için 8 milyon 422 bin 600 TL ödeme yapıldığını belirten Birlik Başkanı Ahmet Geldi, her geçen gün manda üretimi ve ürünlerinin arttığını söyledi. Dünyada ekonomik durgunluk yaşanırken, il ekonomisine yaptıkları hem üretim hem de maddi katkının önemine vurgu yapan Geldi, "İlimizde 12 yıl önce kurulan birliğimiz güzel hizmetler gerçekleştirmektedir. Manda ıslah projesi kapsamında 289 işletmeye, bin 260 manda için 8 milyon 422 bin 600 TL işletme sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bundan önceki bütün hedeflerini gerçekleştiren birliğimiz bundan sonra üyelerimizin desteklemelerden faydalanması manda sütünün ve yoğurdunun faydalarının duyurulması ve üyelerimizin ürünlerinin pazarlanması hususlarında faaliyetlerine devam edecektir" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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