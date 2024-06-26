Giresun'da Fındıkta Verimlilik ve Fındık İşleme Sektörü Değer Zinciri Analizi Çalıştayı Düzenlendi

Giresun'da, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Giresun Ticaret Borsası (GTB) işbirliğinde "Fındıkta Verimlilik ve Fındık İşleme Sektörü Değer Zinciri Analizi" çalıştayı düzenlendi.

Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen çalıştayta, fındıkta verimlilik ve fındık işleme sektörü değer zinciri analizi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Burada konuşan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, fındığın Türkiye'nin önemli bir markası olduğunu söyledi.

Dünyada 1 milyon hektar alanda fındık üretimi yapıldığını belirten Serdengeçti, "Bunun yüzde 75'i Türkiye'mizde. Üretime baktığımız zaman yılda ortalama 700 bin ton rekolte ile Türkiye birinci durumda. Bizi kim izliyor, İtalya. Onlar da 140 bin ton üretiyorlarmış. Yine fındık pazarına baktığımız zaman ihracatta en büyük ülke de Türkiye'miz. Tarım ihracatımızın da yüzde 13'ü fındık." dedi.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise fındık, çay ve diğer tarımsal ürünlerin ticarileşmesine, katma değerlerinin yükseltilmesine yönelik analizler, projeler geliştirme çalışmaları yürütme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Fındık değer analizinin de bu manada hem bölge hem de ülke kalkınmasına hizmet edeceğini vurgulayan Akpınar, "Yaklaşık 3 ay önce başladığımız fındıkta değer zinciri analizi çalışması kapsamında Giresun, Ordu ve Trabzon'da ilgili kurumlar uzmanlarımız tarafından ziyaret edildi. Ayrıca firmalar ziyaret edilerek yaklaşık 2 saat süren anketler uygulandı. Ortaya çıkan veriler derlenerek ara dönem raporu oluşturuldu." diye konuştu.

Akpınar, düzenlenen çalıştaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu çalışmanın çok önemli bir parçası olan, ilgili kamu kurum temsilcilerinin ve farklı büyüklükte firmalarımızın katılacağı iki aşamalı çalıştay gerçekleştirilecektir. Sahadan ve firmalarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda TR90 Bölge Fındıkta Değer Zinciri Analizi raporu daha anlamlı hale gelecektir. Bizler de yönetim kurulumuzun onayı doğrultusunda raporu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşacağız. Bu fındık çalışmasında ortaya çıkacak neticelerle yaklaşık 3 yıl katma değerli sonuç odaklı programının süresi var. Ama biz 5 yıl yıllık bir persfektifle bu konuda projelerle birtakım destek mekanizmalarıyla Bakanlığımızdan sağlayacağımız birtakım fonlarla hatta AB ve Dünya Bankası gibi uluslararası fon kuruluşlarından sağlayacağımız finansman kaynaklarıyla desteklemeyi düşünüyoruz."

İki grup çalışmasının düzenlendiği çalıştay genel değerlendirmenin ardından sona erdi.