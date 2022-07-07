Giresun'da fındıkta 2022 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları tamamlandı - Haberler

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Giresun'da fındıkta 2022 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

AA - Atakan Çıtlak - Ekonomi
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Giresun'da fındıkta 2022 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarının bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, 2022 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarının bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

Angın, AA muhabirine, müdürlükleri koordinasyonunda, Giresun Üniversitesi, Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun il genelindeki bahçelerde 27 Haziran'da çotanak sayımlarına başladığını söyledi.

Komisyonun saha çalışmalarının bugün itibarıyla sona erdiğini dile getiren Angın, verilerin toplanarak rapor haline getirildiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığına iletildiğini kaydetti.

Tahmini fındık rekoltesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanıyor.

AA / Atakan Çıtlak - Ekonomi

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