Giresun'da Fındık Üreticileri Fiyatların Yükseleceğini Umut Ediyor

Giresun'da Fındık Üreticileri Fiyatların Yükseleceğini Umut Ediyor
Giresun'da fındık üreticileri, serbest piyasada fındık fiyatlarının açıklanan taban fiyatların üzerine çıkmasını bekliyor. Geçen yıl fındığın serbest piyasada yüksek fiyatlar gördüğünü hatırlatan üreticiler, bu yıl rekolte düşüklüğü nedeniyle fiyatların 250 lira üzerine çıkabileceğini ifade etti. Üreticiler, maliyetlerin yüksek olduğunu ve arz-talep dengesi sağlamak için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Giresun'da fındık hasadını sürdüren üreticiler, serbest piyasada fındık fiyatlarının açıklanan taban fiyatın üzerine çıkmasını umut ediyor.

Geçen yıl serbest piyasada fındığın açıklanan fiyatın oldukça üzerinde alıcı bulduğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl rekolte düşüklüğünü de göz önünde bulundurarak fiyatların 250 liranın üzerine çıkabileceğini ifade ediyor.

Üreticilerden Nihat Öztürk, geçen yıl serbest piyasada fındığın 240 lirayı gördüğünü belirterek "Öncelikle bir maliyet hesabı yapılmalıydı. On kilo fındık ancak bir işçinin günlük yevmiyesini karşılıyor. Elli kilo fındık ise bir bahçe temizliği yapan işçinin maliyetini ancak karşılar. Açıklanan fiyat, maliyetin altında kalabilir. Ancak serbest piyasada fiyatların yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

Üreticiden, üreticiye emanet fındık uyarısı

Bu yıl çeşitli tarımsal sorunlarla karşı karşıya kaldıklarını da belirten Öztürk, "Önce zirai don oldu, ardından kuraklık yaşandı. Fındık yandı, üstüne bir de kahverengi kokarca zararlısı eklendi. Tüm bunlar rekolteyi ciddi şekilde düşürdü. Açıklanan üretim miktarı da zaten yüksek değil. Bu nedenle serbest piyasada fiyatların artmasını bekliyoruz. Fındıkları emanete vermeyin. İhtiyacınız kadarını piyasaya indirin, kalanını evlerinizde tutun. Böylece piyasada arz-talep dengesi sağlanır ve fiyatlar yükselir" diye konuştu.

Bazı üreticiler ise, fındık toplamanın zorluklarına dikkat çekerek, yüksek maliyetlerin üreticiyi zorladığını vurguladı. - GİRESUN

