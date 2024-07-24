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Giresun'da fındık toplama ücretleri belirlendi

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Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı fındık toplama işlerinde çalışacak işçi, aşçı ve çuvalcılara ödenecek asgari ücretlerin belirlendiği duyuruldu. Yemek dahil fındık toplama ücreti 666,75 lira, yemeksiz ise 760 lira olarak belirlendi.

Giresun'da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 666,75 lira olarak belirlendi.

Fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği'nde Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Yakınoğlu başkanlığında toplantı yapıldı.

Toplantıda kararlarla ilgili Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2024 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 666,75 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 760 lira, fındık taşınması işinde çuvalcılara yemek işverene ait olursa 805 lira, yemek işçiye ait olursa 895 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin patoz sahipleri, Ziraat Odası Başkanlığı ve bahçe sahiplerinin katılımıyla yapılacak toplantı sonucu belirleneceği belirtildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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